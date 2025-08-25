Heute läuft ein richtig guter Abenteuer-Marathon im TV: Er startet mit Riesenmonstern und schickt dann Leonardo DiCaprio in die Hölle

Ob Monster-Action oder fesselnde Gesellschaftskritik – heute Abend geht es in gleich zwei spannenden Abenteuerfilmen auf einsame Inseln, die einen auf unterschiedliche Art das Fürchten lehren.

Abenteuer-Fans kommen heute Abend im Free-TV voll auf ihre Kosten: Gleich zwei Filme sorgen auf ganz unterschiedliche Weise für Nervenkitzel und Gänsehaut. Richtig viel Action gibt es mit dem Blockbuster Kong: Skull Island, der das Franchise um den legendären Riesenaffen weiter ausbaut. Im Anschluss entführt uns Leonardo DiCaprio in The Beach auf eine paradiesische Insel, die schon bald zum absoluten Albtraum wird.

Die Filme laufen am heutigen Dienstag, den 26. August 2025 auf Kabel Eins. Den Anfang macht Kong: Skull Island um 20:15 Uhr und im Anschluss läuft The Beach um 22:40 Uhr. Direkt danach zeigt der Sender die Wiederholung von King Kong um 1:00 Uhr und The Beach um 3:00 Uhr. Alternativ könnt ihr Kong: Skull Island bei Amazon Prime * und The Beach bei Disney+ * streamen.

In Kong: Skull Island treffen Action auf Abenteuer und Kriegsfilm

Vor Sumatra lagert die unerforschte Insel Skull Island, die von einer Gruppe Abenteurern erforscht werden will. Angeführt von James Conrad (Tom Hiddleston) und Mason Weaver (Brie Larson) stößt das zusammengewürfelte Team nicht nur auf gigantische Echsen, sondern auch auf den Riesenaffen King Kong.

Kong: Skull Island ist nicht nur ein bombastischer Fantasy-Blockbuster voller Monsterkämpfe, sondern ein Werk, das sich an einem der größten Kriegsfilme der Kinogeschichte orientiert: Apocalypse Now. Regisseur Jordan Vogt-Roberts nimmt bildsprachlich deutlich Bezug auf den Klassiker und stellt auch hier die Frage, wo die Grenze zwischen Mensch und Monster liegt. Auf Rotten Tomatoes ranked der Film auf einem achtbaren Platz 3 der besten King Kong-Verfilmungen .

Leonardo DiCaprio in der Inselhölle von The Beach

Auf eine einsame Insel geht es auch in The Beach als der junge Backpacker Richard (DiCaprio) von einem paradiesischen Fleckchen vor der thailändischen Küste hört. Dort hat es sich eine Gruppe von Aussteiger:innen unter der Führung von Sal (Tilda Swinton) gemütlich gemacht und lebt weitestgehend autark. Doch als erste Probleme auftauchen, verwandelt sich die Utopie in einen Albtraum, der zur regelrechten Bedrohung wird.

Noch bevor Danny Boyle und Alex Garland das Zombie-Genre mit 28 Days Later für immer verändern sollten, arbeiteten sie im Jahr 2000 gemeinsam an The Beach. Hier lieferte Garland zwar nicht das Drehbuch, dafür aber die Romanvorlage. Herausgekommen ist ein intensives Abenteuer, das man immer wieder sehen kann.

DiCaprio spielt, wie nicht anders zu erwarten, herausragend. Er fesselt das Publikum und macht die Begeisterung und Abenteuerlust seiner Figur spürbar. Trotz des zunächst harmonischen Zusammenlebens lässt sich früh erahnen, dass die Gemeinschaft auf einem sehr fragilen Gerüst gebaut ist.

Boyle inszenierte diesen Umschwung gekonnt und machte die steigernde Bedrohung spürbar, wobei sich DiCaprio an den Rand des Wahnsinns spielt. Nicht nur Fans des Schauspielers werden hier begeistert sein. The Beach ist ein fesselnder Mix aus Abenteuerdrama und Gesellschaftsparabel, der bis zum Ende fesselt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

