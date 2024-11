Heute im TV: Brachialer Fantasy-Exzess mit Riesenmonstern, der einen der besten Kriegsfilme überhaupt als Vorbild hat

Auf den ersten Blick wirkt es nicht unbedingt so, als hätte der heutige TV-Tipp und Monster-Actionfilm viel mit einem der besten Kriegsfilme überhaupt zu tun.

Wer es erst einmal weiß, wird die Parallelen aber nicht mehr übersehen können. Kong: Skull Island hat sich mit Apocalypse Now einen legendären (Anti-)Kriegsfilm zum Vorbild genommen. Ihr könnt euch das Ergebnis heute Abend im TV ansehen.

Darum geht's in Fantasy-Actioner Kong: Skull Island, unserem heutigen TV-Tipp

Die unerforschte, Skull Island genannte Insel vor Sumatra lockt eine Gruppe Abenteurer an, die ihr sämtliche Geheimnisse entreißen will. Aber auf dem Eiland warten die kuriosesten Überraschungen auf das bunt zusammengewürfelte Team. Es scheint durchaus gute Gründe dafür zu geben, dass bisher niemand von der Insel zurückgekehrt ist – und sie die Form eines gigantischen Totenkopfs hat.

Tom Hiddleston und Brie Larson führen die Expedition an, die es mit monströsem Aufwand schafft, die Insel zu erreichen. Je länger die Mission andauert, desto unwirklicher werden allerdings auch die Probleme auf dem Stück Land, das wie aus der Zeit gefallen wirkt. Neben gigantischen Echsen treibt dort natürlich auch der titelgebende Riesenaffe King Kong sein Unwesen.



Die Ähnlichkeiten von Kong: Skull Island und Apocalypse Now sind eigentlich kaum zu übersehen

Ein bombastischer Fantasy-Blockbuster mit Riesen-Monstern, die sich prügeln, soll vom vielleicht besten Kriegsfilm aller Zeiten inspiriert worden sein? Was auf den ersten Blick vielleicht kurios und unwahrscheinlich klingt, kann gar nicht mehr übersehen werden, sobald das Publikum es einmal weiß. Die Parallelen zwischen Apocalypse Now und Kong: Skull Island sind nämlich überraschend umfangreich.

Regisseur Jordan Vogt-Roberts hat gegenüber Den of Geek sogar zu Protokoll gegeben, dass ihm von Anfang an eine Art Apocalypse Now mit King Kong vorgeschwebt habe. Er wollte einen Vietnam-Kriegsfilm mit gigantischen Monstern drehen und darin Szenen haben, die auch in Naturdokus vorkommen könnten.

Selbstverständlich ähneln sich aber nicht nur die Bilder, sondern auch die Themen auf den beiden Reisen zum Herz der Finsternis: Wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Monster? Zusätzlich gibt es kleinere Anspielungen auf die Vorlage wie beispielsweise den Namen Conrad (das Buch, auf dem Apocalypse Now basiert, stammt von Joseph Conrad).

Für alle Fans riesiger Monster und deren Filme haben wir gute Neuigkeiten: Der Sci-Fi-Gigant kehrt nämlich noch einmal zurück. Soll heißen: Der nächste Godzilla-Film steht fest und der Regisseur könnte kaum besser sein.



TV oder Stream: Wann und wo läuft Kong: Skull Island?

Kabel eins zeigt Kong: Skull Island heute Abend um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Das Spektakel dauert dann mit Werbung bis um 22:35 Uhr und um 0:45 Uhr folgt dann nochmal eine Wiederholung.

Ansonsten könnt ihr den Streifen aber natürlich auch streamen. Das geht beispielsweise bei Amazon Prime Video oder WOW im Streaming-Abo, der Film lässt sich aber auch über Maxdome, Magenta TV oder Apple TV organisieren.

