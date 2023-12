Heute läuft ein Scorsese-Epos mit 166 Minuten Laufzeit im TV: Es war für 10 (!) Oscars nominiert und hat keinen einzigen gewonnen

Martin Scorseses knapp drei Stunden langes Epos wurde für stolze 10 Oscars nominiert, hat aber keinen einzigen gewonnen. Seht euch den Film heute im TV an.

Martin Scorsese hat ein Faible für lange, epische Filme. Das beweist zum Beispiel Gangs of New York. Der Gangster-Streifen kommt heute im TV und dauert stramme 166 Minuten, also fast drei Stunden. Wie so viele seiner Arbeiten war auch Gangs of New York für viele Oscars nominiert. Er konnte allerdings keinen gewinnen.

Worum geht's in Gangs of New York von Martin Scorsese?

In Gangs of New York beleuchtet der Meisterregisseur Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) eine Ära, die vorher relativ selten in Filmen zu sehen war. In den 1860er Jahren wird New Yorks Five Points-Viertel von Gangs regiert und durch deren Bandenkriege erschüttert. Vor allem die Dead Rabbits und Natives liegen miteinander im Clinch. Bei einem Kampf stirbt der Vater von Amsterdam Vellon (Leonardo DiCaprio) und der Junge schwört Rache.

Croco Film Leonardo DiCaprio und Cameron Diaz in Gangs of New York.

16 Jahre später kehrt er zurück und will seinen Plan in die Tat umsetzen. Zu diesem Zweck schleust er sich bei seinen ursprünglichen Feinden ein, um William Cutting (Daniel Day-Lewis) aka The Butcher auszuschalten. Sein Freund Johnny Sirocco (Henry Thomas) hilft ihm dabei, verkompliziert die Sache aber auch. Amsterdam Vellon lernt nämlich die Taschendiebin Jenny Everdeane (Cameron Diaz) kennen und die beiden verlieben sich ineinander – zum großen Missfallen von Johnny, der sie ebenfalls liebt.



Nominiert für stolze zehn Oscars, konnte Gangs of New York keinen einzigen einheimsen

Gangs of New York galt 2003 als klarer Favorit bei der Verleihung der Oscars. Er wurde in ganzen zehn Kategorien nominiert und hätte gut und gerne einige davon mit nach Hause nehmen können. Nominierungen gab es in den folgenden Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes Drehbuch

Bester Hauptdarsteller (Daniel Day-Lewis)

Bestes Szenenbild

Beste Kamera

Beste Kostüme

Bester Schnitt

Bester Song ("The Hands That Built America" von U2)

Bester Ton

Daraus ist aber gar nichts geworden. Statt bis zu zehn Oscars oder auch nur eine einzige Auszeichnung absahnen zu können, ging der Scorsese-Film in diesem Jahr leer aus.

Stattdessen haben bei den Oscars 2003 vor allem Der Pianist und Chicago viele Preise gewonnen. Dafür hat Gangs of New York aber immerhin einen Golden Globe für die beste Regie und einen für den U2-Song gewonnen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Gangs of New York?

One zeigt Gangs of New York am heutigen 23. Dezember um 22:10 Uhr. Hier dauert er ohne langen Abspann nur 155 Minuten und läuft bis 0:45 Uhr.

Außerdem gibt es den Film auch noch online zum leihen oder kaufen. Die Möglichkeit dazu besteht bei Apple TV, Amazon Video, Magenta TV, Google Play und Maxdome.



