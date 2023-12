Nur 6 Wochen nach Kinostart: Martin Scorsese-Meisterwerk Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio schon morgen (!) zuhause streamen

Nach dem Kinostart könnt ihr das neue Martin Scorsese-Epos in Kürze zuhause schauen. Der Premium-VoD-Release von Killers of the Flower Moon steht fest.

Mit seinem neuen Film Killers of the Flower Moon sprengt Martin Scorsese wieder mal Laufzeit-Maßstäbe. Nach The Irishman bei Netflix ist das aktuelle Epos des Meisterregisseurs wieder fast dreieinhalb Stunden lang.

Falls euch diese Dauer im Kino zu viel war, könnt ihr den Film mit Mega-Stars wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro jetzt bald bequem im Heimkino schauen. Killers of the Flower Moon erscheint vor dem Release im Streaming-Abo von Apple TV+ zuerst als Premium-VoD-Titel.

Wann und wie könnt ihr Killers of the Flower Moon zuhause schauen?

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird der neue Scorsese-Blockbuster am 5. Dezember 2023 als Premium Video-on-Demand in digitaler Form veröffentlicht. Das heißt, dass ihr Killers of the Flower Moon zum Beispiel bei Amazon Prime Video kaufen könnt. Später wird der Film dann zu Apple TV+ ins Streaming-Abo kommen. Ein Datum steht hierzu noch nicht fest.

Das ist die Handlung des neuen Scorsese-Epos mit Leonardo DiCaprio

Die Handlung von Killers of the Flower Moon nach dem gleichnamigen Sachbuch von David Grann. spielt in den 1920er-Jahren und dreht sich um den Osage-Stamm, der im US-Bundesstaat Oklahoma lebt und durch Ölfunde zu den reichsten Bevölkerungsgruppen des Landes zählt. Die Story beleuchtet eine Mordserie an den Osage-Mitgliedern, durch die deren Reichtum nach und nach an weiße Amerikaner übergeht.

In das Komplott verstrickt sind der ältere Rancher William Hale (Robert De Niro) und sein Neffe Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), der gerade aus dem Krieg zurückgekehrt ist und Geld verdienen will. Nach einem Tipp seines Onkels entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen Ernest und der Osage-Tochter Mollie Kyle (Lily Gladstone).

