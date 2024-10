Heute läuft ein über 8 Stunden langer Western-Marathon im TV: Die ersten Filme sind legendär, aber extrem umstritten

Western-Fans sollten sich schon mal mit Snacks und Getränken eindecken: Ihr könnt heute satte acht Stunden am Stück in euer Lieblings-Genre im Fernsehen eintauchen.

Solltet ihr heute noch nichts vorhaben und auf der Suche nach richtig guten Western sein, dann seid ihr hier genau richtig. Fünf namhaften Vertreter des Genres laufen heute Abend direkt hintereinander im Fernsehen. Und die haben es wirklich in sich.

Winnetou, Winnetou II und Winnetou III sollte wirklich jeder Western-Fan kennen (auch wenn sie mittlerweile extrem umstritten sind) und dasselbe gilt für die moderneren Klassiker Todeszug nach Yuma und Blaze of Glory – Flammender Ruhm.

Darum geht's in Winnetou 1 bis 3, DEN Western-Klassikern schlechthin

Old Shatterhand trifft auf den Apachenhäuptling Winnetou – die beiden freunden sich miteinander an, um epische Abenteuer zu erleben. Während es in Winnetou um den Bau einer Eisenbahnstrecke durch Apachengebiet geht, wollen die Fieslinge rund um Forrester in Winnetou II an das Öl im Gebiet der amerikanischen Ureinwohner:innen. Winnetou III dreht sich um die Gier Weißer, die das Land der Jicarillo an sich reißen wollen und gipfelt in einem tragischen Finale.

Was passiert in Todeszug nach Yuma mit Russell Crowe und Christian Bale?



Der berühmt-berüchtigte Verbrecher Ben Wade (Russell Crowe) gerät in Gefangenschaft und soll zu einer Bahnstation gebracht werden. Von dort soll es dann mit dem Zug um 10 nach 3 ins Gefängnis gehen. Bürgerkriegsinvalide Dan Evans (Christian Bale) schließt sich dem Trupp an, der den Outlaw dort hinbringen soll. Aber die Bandenmitglieder Wades versuchen unterwegs natürlich, ihren Anführer zu befreien.



Das ist die Western-Story von Blaze of Glory – Flammender Ruhm

Blaze of Glory heißt im Original Young Guns 2 und ist eigentlich die direkte Fortsetzung des ersten Teils, Young Guns, und beruht lose auf wahren Begebenheiten. Die Gruppe rund um Billy the Kid befindet sich immer noch auf der Flucht vor Sheriff Pat Garrett und sucht ihr Heil in Mexiko. Selbstverständlich gelingt der Abgang aber nicht so reibungslos wie erhofft und es kommt zu wilden Schießereien und Verfolgungsjagden.

Was ist das Problem mit den Winnetou-Filmen?

Die zugrundeliegenden Werke von Karl May werden seit vielen Jahren höchst kontrovers diskutiert. Ihnen (und damit auch ihren Verfilmungen) werden Klischees und rassistische Stereotypen vorgeworfen. Außerdem schmeckt vielen Leuten nicht, dass Karl May fälschlicherweise behauptet hat, die von ihm erdachten Abenteuer tatsächlich selbst erlebt zu haben.



Die neuere Kontroverse rund um die Thematik entfachte allerdings ein Kinderbuch zum Kino-Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou, das nach heftiger Kritik wegen der Reproduktion rassistischer, kolonialer Stereotypen sowie der Verharmlosung des Genozids an den indigenen Völkern Nordamerikas aus dem Verkauf genommen wurde.

Mehr dazu könnt ihr hier lesen: Aufregung um neuen Winnetou-Film erklärt: Das steckt hinter der Kontroverse

TV oder Stream: Wann und wo laufen die fünf Western-Streifen?

Bei ZDFneo. Dort startet Winnetou mit Pierre Brice um 20:15 Uhr und im Anschluss kommt der ganze Rest. Nach den drei Winnetou-Filmen geht es um 00:50 Uhr mit Todeszug nach Yuma weiter und Blaze of Glory bildet ab 2:45 Uhr das Schlusslicht.

Die Winnetou-Filme können bei Video on Demand-Plattformen wie MagentaTV, Apple TV oder Amazon geliehen oder gekauft werden, Todeszug nach Yuma könnt ihr euch auch bei Netflix oder Amazon Prime Video im Abo gönnen, Blaze of Glory – Flammender Ruhm steht bei WOW in der Streaming-Flatrate zur Verfügung.

