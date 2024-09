Heute läuft eine der besten Star Trek-Folgen überhaupt im TV: Dafür wurde eine ganz neue Alien-Sprache entwickelt

Eine der cleversten Episoden von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wird heute im deutschen Free-TV gezeigt. Die Folge ist auf vielen Star Trek-Bestenlisten zu finden.

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert gilt für viele Trekkies als Höhepunkt des langjährigen Sci-Fi-Franchise. Innerhalb dieser Superserie gibt es Highlight-Episoden, die auf so ziemlich jeder respektablen Bestenliste zu finden sind. Wem gehört Data? zum Beispiel verhandelt als packendes Gerichtsdrama den Personenstatus des Enterprise-Androiden, Q-Episoden sind allein für das Gezanke zwischen Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und dem allmächtigen Space-Gott gut – und wer liebt nicht das temporal turbulente Serienfinale Gestern, heute, morgen?

Und dann ist da noch Darmok aus der 5. Staffel der Serie, die heute Abend im deutschen Fernsehen läuft. Eine zerebrale Folge, die vor allem Fans des Films Arrival ansprechen dürfte, denn auch hier dreht sich alles um komplizierte Kommunikation.

Heute im TV: Eine der besten Star Trek-Folgen aus der Geschichte des Sci-Fi-Franchise

In Darmok von Episoden-Regisseur Winrich Kolbe nimmt die Crew der Enterprise Kontakt zu den Tamarianern auf, mit denen sich das Kommunizieren schwierig gestaltet. Selbst der Universaltranslator kapituliert vor einer fremden Sprache, die nur mit Metaphern arbeitet. Als Captain Picard mit dem Kapitän des Tamarianer-Schiffs (Paul Winfield)

auf eine Planetenoberfläche gebeamt wird, muss er nicht nur diplomatisches, sondern auch linguistisches Feingefühl beweisen, um der Situation Herr zu werden.

Die Episode, die zwei Jahre in der Entwicklung verbrachte, basiert auf einer Idee von Philip LaZebnik, die schließlich von Joe Menosky zu Papier gebracht wurde, dem wir auch den Zweiteiler Gefahr aus dem 19. Jahrhundert zu verdanken haben. Besonders die allegorische Sprache, mit der sich die Aliens auf kulturelle Referenzen beziehen, um Ideen und Gefühle zu kommunizieren, beeindruckte nachhaltig. So gibt es wohl kaum einen Trekkie, der nichts mit dem Phrase "Darmok und Jalad auf Tanagra" anfangen kann, die der belesene Picard am Ende durch Gemeinsamkeiten zum Gilgamesch-Epos entschlüsselt.



Noch mehr Star Trek:

Wann läuft die Star Trek-Episode Darmok im Fernsehen?

Die Darmok-Episode aus Star Trek: Das nächste Jahrhundert ist am heutigen Dienstag, den 9. September 2024 um 19:05 Uhr bei Tele 5 zu sehen. Alternativ kann man sie jederzeit bei Netflix oder Paramount+ streamen.