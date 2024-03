Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV: Eine einzigartige Idee, die unfassbar gut umgesetzt wurde

Wer auf Filmklassiker, Spannung und ein bisschen Horror steht, kommt am heutigen TV-Tipp nicht vorbei. Er stammt von einem Meisterregisseur und ist Pflicht.

An vielen Filmen scheiden sich die Geister, aber bei Alfred Hitchcocks Die Vögel sind sich fast alle einig: Hier haben wir es mit einem echten Klassiker zu tun, der den Tierhorror salonfähig gemacht hat und inszenatorisch über jeden Zweifel erhaben ist. Der Film kommt heute Abend im TV.

Darum geht's in Die Vögel von Alfred Hitchcock, unserem heutigen TV-Tipp

Zufällig begegnen sich die reiche Millionärstochter Melanie (Tippi Hedren) und ein Anwalt namens Mitch Brenner (Rod Taylor) in einer Tierhandlung. Dort begeistert der junge Mann die Frau so sehr, dass sie ihm in seinen Heimatort hinterher reist und ihn mit einigen sogenannten Liebesvögeln überraschen will.

In dem verschlafenen Örtchen Bodega Bay ereignen sich allerdings innerhalb kürzester Zeit die seltsamsten Dinge. Melanie wird von einer Möwe attackiert und kurz darauf häufen sich immer mehr Angriffe von Vögeln auf Menschen. Die gefiederten Tiere scheinen sich sogar regelrecht zusammenzurotten, um ganz gezielt Menschen zu töten.

Universal Alfred Hitchcocks Die Vögel

Die Vögel ist einer der besten Filme aller Zeiten und lebt von seiner genialen Idee

Das gab es in dieser Form zuvor noch nie. Alfred Hitchcock gilt dementsprechend als einer der. Lange bevor Der Weisse Hai die halbe Welt in Angst und Schrecken versetzen konnte, hat der Suspense- und Thriller-Meister uns mit dem Federvieh das Fürchten gelehrt.





Die Vorstellung, dass sich so eine alltägliche Erscheinung wie die allgegenwärtigen Vögel einfach so gegen uns wenden und attackieren könnten, hat auch heute nichts von seinem Schrecken eingebüßt. Wenn sie sich dann vor dem Fenster auf dem Klettergerüst, den Strommasten und der restlichen Umgebung sammeln, wird einem zu Recht ganz mulmig.



Aber nicht nur die Idee, auch die Umsetzung überzeugt. Hier stimmt jede einzelne Einstellung, der ewige Perfektionist Alfred Hitchcock hat erneut ganze Arbeit geleistet. Dass es nicht einmal einen klassischen Score, sondern eigentlich nur Vogelgeräusche zu hören gibt, setzt seinem Kunstwerk die Krone auf.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die Vögel?

Am heutigen Samstag, den 30. März 2024 könnt ihr euch Die Vögel von Alfred Hitchcock um 22:00 Uhr auf Sat.1 Gold anschauen. Eine Wiederholung davon kommt direkt in derselben Nacht um 3:25 Uhr.

Wie so oft gilt aber auch in diesem Fall: Ihr könnt den Film auch online streamen. Beispielsweise gibt es ihn bei Amazon, Apple TV, Maxdome oder Magenta TV zum leihen oder kaufen.



