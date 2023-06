Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre im TV: Er hat eine richtig geniale Mindfuck-Auflösung

Heute läuft ein Science-Fiction-Film im TV, der komplett ans Limit des Genres geht. Wenn ihr auf Multiversen, Zeitreisen und rätselhafte Plots steht, solltet ihr euch Source Code anschauen.

Verrätselte Filme tun sich oft schwer, ihre Handlung zu einem befriedigenden Ende zu bringen: Source Code gelingt das meisterhaft. Er schaffte es unter anderem deshalb in unsere Liste der 50 besten Science-Fiction-Filme seit 2000 auf den 15. Platz.

Wann und wo läuft Source Code im TV?

Ihr könnt Source Code heute am Freitag um 20:15 Uhr bei RTL II sehen.

Die Wiederholung folgt am selben Abend um 23:50 Uhr.

Ohne Spoiler: Darum geht es in Source Code

Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) wacht in einem fahrenden Zug auf und muss einen Attentäter finden, der eine Bombe hochgehen lassen will. 8 Minuten hat er Zeit, dann explodiert die Bombe und er stirbt. Alles geht von vorne los und Colter erlebt die selben 8 Minuten nochmal: Seine nächste Chance, die Bombe zu finden.

Großartiges Rätselkino: Was ist so gut an Source Code?

Wir erleben die 8 Minuten genauso oft wie die Hauptfigur, können also stets miträtseln. Und mit jedem wiederholten Abschnitt verstehen wir besser, was genau vor sich geht und das ist eine tolle Erfahrung, die nur sehr wenige Filme so unterhaltsam bereiten können wie Source Code.

Wir werden das fantastische Ende hier nicht spoilern und wahrscheinlich gefällt es auch nicht jedem: Aber Source Code entpuppt sich nach und nach als Zeitreise- und später sogar als Multiversums-Film. So viel Tiefsinnigkeit findet ihr in kaum einem anderen Film des Genres. Falls ihr den Film nicht verstanden habt: Hier erklärt Regisseur Duncan Jones das Source Code-Ende .

