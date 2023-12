Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrtausends im TV: Steven Spielberg übertraf sich damit selbst

Regisseur Steven Spielberg hat viele herausragende Science-Fiction-Filme gedreht. Einer seiner besten läuft heute Abend im Fernsehen und sorgt für eiskalten Nervenkitzel.

Bei Steven Spielberg seit ihr immer an der richtigen Adresse, wenn es um starke Science-Fiction-Filme geht. Seit den Anfängen seiner Karriere interessiert er sich für den ersten Kontakt und den Blick in zukünftige Welten. Besonders spannend ist die dystopische Zukunftsvision, die er in Minority Report in düsteren Bildern ausbreitet.



Sci-Fi-Meisterwerk: In Steven Spielbergs Minority Report wird Tom Cruise vom Jäger zum Gejagten

Die Geschichte von Minority Report geht auf Philip K. Dicks gleichnamige Kurzgeschichte zurück und entführt ins Jahr 2054. Die Welt, die wir dort kennenlernen, gleicht einem Überwachungsstaat. Alles wird aufgezeichnet und gefilmt. Mit einem umstrittenen Programm namens PreCrime können Verbrechen sogar vorhergesagt werden.

Ist jemand wirklich schuldig, wenn er ein Verbrechen plant, dieses aber noch gar nicht begangen hat? Diese Frage muss sich auch der von Tom Cruise gespielte Detective John Anderton stellen, als sein Name bei einer Verbrechensvorhersage auftaucht. Noch hat er nichts getan, doch seine eigenen Leute sind ihm bereits auf den Fersen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Minority Report schauen:

Minority Report - Trailer (Deutsch)

Minority Report wartet mit einer beängstigenden Sci-Fi-Idee auf und wurde von Spielberg virtuos in Szene gesetzt. Knapp zweieinhalb Stunden lang fesselt der Meister-Regisseur mit einem nervenaufreibenden Thriller, der – ähnlich wie Blade Runner – vom Film noir beeinflusst wurde und uns durch bläulich-kalte Welten voller Schatten schickt.

Besonders spannend: Um den Film so glaubwürdig wie möglich zu gestalten, hat Spielberg vor Drehbeginn ein Team aus 15 Expert:innen zusammengetrommelt, das eine 80-seitige Bibel mit allen wichtigen Regeln und Gesetzen für die Zukunft von Minority Report erstellt haben. Dieser Detailgrad ist dem Film zu jeder Sekunde anzumerken.

Wann läuft Steven Spielbergs Minority Report im TV?

Minority Report läuft heute Abend, am 3. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf Arte. Die Ausstrahlung geht bis 22:30 Uhr und wird am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, um 00:10 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr den Film bei Paramount+ streamen.

