Heute läuft einer der besten Western-Filme aller Zeiten im TV, dessen Hauptdarsteller eine Stunde wie am Spieß schrie, um den ältesten Mann der Welt zu spielen

In den 70ern hat Dustin Hoffman seinen eigenen Forrest Gump gedreht, nur als teils düstere, zeitkritische Western-Parodie. Den Klassiker kannst du heute im Fernsehen schauen.

Wenn man sich Western-Helden vorstellt, dann sehen sie vermutlich markigen Typen wie John Wayne oder Clint Eastwood ähnlich – und eher nicht dem Reifeprüfling Dustin Hoffman. Das gehört zum Kalkül des Klassikers Little Big Man von Bonnie & Clyde-Regisseur Arthur Penn. Warum sich unser heutiger TV-Tipp lohnt, lest ihr hier.



Little Big Man wendet sich gegen Western-Klischees und kritisiert seine Zeit

Die Story erinnert an ein weniger naives Forrest Gump: Im Jahr 1970 (in dem der Film auch erschien) treffen wir den ältesten Mann der Welt an. Der 121-jährige Jack Crabb (Dustin Hoffman) blickt zurück auf ein Leben, das wie erfunden scheint.

Als zehnjähriges Kind von Siedlern verliert er seine Eltern durch ein Massaker der Pawnee. Aufgezogen wird er von Cheyenne als einer der ihren. In den Folgejahren wechselt der Antiheld die Fronten und erlebt Gräueltaten, die an den nordamerikanischen Ureinwohnern begangen werden. Wie Forrest Gump stolpert Jack über die Größen der Western-Geschichte, etwa Wild Bill Hickok oder General George Armstrong Custer. Bei der Schlacht von Little Big Horn ist er ebenfalls zugegen.

Paramount Little Big Man

In der Adaption eines Romans von Thomas Berger werden Western-Mythen dekonstruiert und unzweideutige Bezüge zum damaligen Vietnamkrieg eröffnet. Little Big Man erschien rund ein Jahr, nachdem das My Lai-Massaker an vietnamesischen Zivilisten in der US-Öffentlichkeit bekannt wurde, was der kritischen Darstellung der US-Armee im Film eine zusätzliche Bedeutungsebene verleiht.

Arthur Penn drehte eine teils witzige, teils wütende Kritik am amerikanischen Gründungsmythos, ein waschechter New Hollywood-Western der 70er also, der ein angestaubtes Genre aus neuer Perspektive betrachtete. Little Big Man wurde in der Folge in einige Bestenlisten aufgenommen, etwa Vultures Liste der 50 bestern Western aller Zeiten.

Dustin Hoffman wirkt als "ältester Mann der Welt" noch heute glaubhaft



Heute sind wir hochwertiges Old-Age-Makeup oder gar CGI-Einsatz zur künstlichen Alterung von Stars gewohnt, in den 60ern und 70ern war das nicht selbstverständlich. Für Little Big Man wurde extra eine Latex-Schaum-Maske angefertigt, um Dustin Hoffman in den ältesten Mann der Welt zu verwandeln. Ein Effekt, der noch heute beeindruckt.



Paramount Little Big Man

Der Schauspieler legte sich für die glaubhafte Darstellung auch stimmlich ins Zeug, wie bei der Library of Congress zu lesen ist. Vor dem Dreh schrie er nämlich eine Stunde lang wie am Spieß, um seine Stimme aufzurauhen und älter klingen zu lassen. Es hat sich gelohnt.

So kannst du Little Big Man im TV schauen

Little Big Man wird am heutigen 7. November ab 22:05 Uhr beim deutschen Servus TV im Fernsehen ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Mittwoch ab 2:15 Uhr.



Davon unabhängig kannst du den Western im Abonnement von Paramount+ streamen.



