Heute laufen 2 richtig gute Leonardo DiCaprio-Kracher im TV: 5 Stunden Unterhaltung mit Steven Spielberg und einem fesselnden Abenteuerfilm

Heute laufen gleich zwei Blockbuster mit Leonardo DiCaprio im TV. Eine unterhaltsame Krimi-Komödie setzte Steven Spielberg in Szene und im zweiten Film verwandelt sich ein idyllisches Urlaubsparadies in einen spannenden Albtraum.

Leonardo DiCaprios Karriere begann mit dem Dreh von Werbespots im Alter von vierzehn Jahren, nur drei Jahre später folgten ersten Serienangebote. Während seiner bislang 33 jahrelangen Filmlaufbahn hat der Darsteller nicht nur sein Talent unter Beweis gestellt, sondern auch sein Gespür für wahnsinnig erfolgreiche Projekte. Heute laufen gleich zwei dieser Filme im TV, die DiCaprio Anfang der 00er drehte.

Darum geht es in Steven Spielbergs Catch Me If You Can

Im Biopic Catch Me If You Can inszeniert Steven Spielberg das klassische Katz-und-Maus-Spiel zwischen DiCaprio und Tom Hanks. Die Karriere des Hochstaplers Frank Abagnale begann, ähnlich wie auch die von DiCaprio in jungen Jahren. Mit 16 Jahren läuft der charismatische Frank von zu Hause weg und erschleicht sich laut eigenen Aussagen während seiner Laufbahn mehrere Jobs, natürlich ganz ohne Qualifikation. Seine Gehälter zahlt er sich durch Scheckbetrug selbst aus, doch der FBI-Agent Carl Hanratty ist ihm dicht auf den Versen. Auch wenn die Biografie infrage gestellt wird, hat Spielberg eine wahnsinnig unterhaltsame Krimi-Komödie erschaffen.

Paramount 20th Century Fox

Darum geht es in dem Aussteiger-Thriller The Beach

In der spannenden Romanverfilmung The Beach von Danny Boyle lebt DiCaprio das Aussteigerleben, doch aus dem Idyll wird bald ein Albtraum. Der junge Rucksacktourist erfährt von einer thailändischen Insel, auf der eine Gruppe Aussteiger völlig abseits der Zivilisation leben sollen. Tatsächlich gelingt es Richard und seinen Freunden, sie zu finden und von Anführerin Sal (Tilda Swinton) aufgenommen zu werden. Er genießt die paradiesische Utopie, doch bald schon bröckelt die Fassade und es steht weit mehr auf dem Spiel als nur die Vertreibung aus dem Paradies.

Leonardo DiCaprios Casting löste Chaos bei zwei Filmen aus

The Beach war DiCaprios erster Film, nachdem er sich durch Titanic zum absoluten Mädchenschwarm entwickelt hatte. Eine Rolle, die dem jungen Schauspieler nicht unbedingt gefiel und von der er sich lossagen wollte. Deshalb hätte er fast die Rolle des Serienkillers Patrick Bateman in American Psycho angenommen, was zum Bruch mit der Regisseurin führte, die den Film nur mit Christian Bale umsetzen wollte und das Projekt vorerst verließ.

Für Chaos sorgte DiCaprio dann auch mit seinem Plan B The Beach. Seine Besetzung löste hier einen Streit zwischen dem Regisseur Danny Boyle und Ewan McGregor aus. McGregor war eigentlich für die Rolle vorgesehen und nahm es Boyle übel, dass er sich trotz ihrer vorherigen Projekte für DiCaprio entschieden hatte. Doch nach dem zehnjährigen Streit gab es schließlich die große Versöhnung und ein weiteres Projekt der beiden.

Wann läuft Catch Me If You Can im TV?

RTL2 zeigt Catch Me If You Can zur Primetime am Freitag, dem 02. Februar um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss folgt The Beach um 23:05 Uhr, die Wiederholung gibt es schon ein paar Stunden später in der Nacht am 03. Februar um 03:35 Uhr. Der Spielberg-Klassiker wird ebenfalls am Samstag um 22:15 Uhr nochmal gezeigt. Außerdem könnt ihr Catch Me If You Can und The Beach unabhängig vom Fernsehprogramm bei verschiedenen Streaminganbietern schauen.

