Heute im TV: Thriller mit Leonardo DiCaprio, der einem berühmten Kollegen die Rolle wegschnappte und so einen 10-jährigen Streit auslöste

Am Samstag läuft bei RTL II ein Thriller, in dem Leonardo DiCaprio einem Stamm-Schauspieler des Regisseurs die Hauptrolle wegschnappte. Das führte zur langen Funkstille.

Regisseur Danny Boyle und Schauspieler Ewan McGregor drehten vor 2000 bereits die drei Filme Kleine Morde unter Freunden, Trainspotting und Lebe lieber ungewöhnlich zusammen. Für Boyles Thriller The Beach, der am Samstagabend bei RTL II läuft, sollte McGregor auch zuerst die Hauptrolle spielen.

Der Part ging schließlich jedoch an Leonardo DiCaprio. Das führte zum jahrelangen Konflikt zwischen dem Regisseur und seinem einstigen Stamm-Star.

Darum geht es in The Beach

Bei seinem Aufenthalt in Bangkok erfährt der Rucksacktourist Richard (DiCaprio) von einer abgelegenen Insel, die von der Zivilisation bislang weitestgehend unentdeckt geblieben ist. Richard begibt sich zu dem idyllischen Fleckchen Erde, wo langsam eine Art Hippie-Kommune mit immer mehr Menschen entsteht. Der Frieden im Paradies hält natürlich nicht ewig ...

Ewan McGregor war sauer auf Danny Boyle wegen Casting-Entscheidung

Laut Digital Spy wurde McGregor damals zuerst suggeriert, dass er die Hauptrolle in The Beach bekommen würde. DiCaprio war aber plötzlich der größere Star (Titanic ist 1997 erschienen) und bekam den Zuschlag. Daraufhin sprachen Boyle und McGregor zehn Jahre lang nicht mehr miteinander.



Nach dem Slumdog Millionär-Erfolg des Regisseurs äußerte sich der Schauspieler sehr positiv in der Öffentlichkeit über Boyle. Die bewegende Rede (via IndieWire ) rührte den Filmemacher zu Tränen und führte zur Versöhnung. Mit T2 Trainspotting, der 2017 veröffentlicht wurde, drehte das Duo schließlich seinen vierten gemeinsamen Film.

Wann läuft The Beach im TV?

Das Thriller-Drama mit DiCaprio läuft am 7. Oktober 2023 um 23:05 Uhr bei RTL II. Wenn euch der Termin nicht passt, könnt ihr The Beach jederzeit im Disney+-Abo streamen. *

