Heute laufen 4,5 Stunden Superhelden-Unterhaltung im TV: Erlebt Aufstieg und Fall eines epischen Universums

Gleich zwei grandiose Comic-Adaptionen könnt ihr heute im TV sehen, die nicht nur erfolgreich waren, sondern jede Menge Potenzial zum Ausbau des Franchise gehabt hätten, doch es kam anders.

Anfang der 00er Jahre konnten wir erstmals Spider-Man auf der großen Leinwand sehen. Tobey Maguire als schüchterner Peter Parker eroberte in der Trilogie die Herzen im Sturm. 2012 folgte dann das Reboot mit Andrew Garfield als Superheld. In der deutlich düsteren Verfilmung The Amazing Spider-Man von Marc Webb gibt Garfield einen zweifelnden Helden. Die Pläne für das Franchise waren groß, scheiterten aber schnell. Heute läuft der erste Teil und die Fortsetzung The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro im TV.

Spider-Man im Doppelpack: Darum geht es in Teil 1 und 2

Der High-School Schüler Peter Parker (Garfield) wächst behütet bei seinen Verwandten auf, doch als er den mysteriösen Aktenkoffer seines Vaters findet, versucht er herauszufinden, warum ihn seinen Eltern damals verließen. Die Spur führt ihn zum ehemaligen Kollegen seines Vaters Dr. Curt Conner (Rhys Ifans) und der Forschungsanalage Oscorp Industries. Schon bald wird sein und Dr. Connors Leben für immer verändert sein.

Im zweiten Teil ist Peter hin- und hergerissen zwischen seinen Pflichten als Schüler und seiner Aufgabe als Superheld. Noch brenzliger wird die Situation, als seine Freundin Gwen Stacy (Emma Stone) in Gefahr gerät. Denn der Oscorp-Mitarbeiter Matt Dillon (Jamie Foxx) ist buchstäblich zum unter Strom stehenden Electro mutiert und gerät völlig außer Kontrolle. Doch das ist nicht der einzige Bösewicht, mit dem es Spider-Man zu tun bekommt.

The Amazing Spider-Man: Aufstieg und Fall eines Franchise

Sony hatte große Pläne mit der Comic-Adaption und zunächst sah es auch gut aus, immerhin spielten beide Filme über 700 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von jeweils ca. 200 Millionen Dollar. Gerade die Fortsetzung sollte die Grundlage für weitere Filme und Spin-offs sein, doch auf die warten wir bisher vergeblich. Schuld daran war der geplatzte Deal zwischen Rechtenehmer Sony und Marvel.

Doch Fans haben Grund zur Hoffnung, immerhin schlüpfte Garfield neben Maguire und Tom Holland in Spider-Man: No Way Home wieder ins ikonische Kostüm. Mit einem Einspielergebnis von 1,9 Milliarden US-Dollar ist es mit Abstand der erfolgreichste Film des gesamten Franchise und schreit regelrecht nach einem weiteren Spidey-Dreigestirn. Zu Beginn des Jahres bezog Garfield endlich Stellung, ob er wieder ins Universum zurückkehren wird.

Hoffnung gibt es auch für das bereits nach The Amazing Spider-Man 2 geplante Spin-off The Sinister Six, das sich um die Bösewicht-Truppe um Electro und Co. dreht. Ein guter Zeitpunkt also, um sich die Filme im Doppelpack zu Gemüte zu führen.

Wann laufen die beiden The Amazing Spider-Man-Filme im TV?

RTL2 zeigt die beiden Spieder-Man-Filme am heutigen Freitag, dem 14. Februar 2025. Teil 1 läuft zur Primetime um 20:15 Uhr, direkt im Anschluss folgt die Fortsetzung um 22:55 Uhr.

Wiederholt werden die Filme auch im Doppelpack, und zwar am 16. Februar um 22:15 Uhr und um 01:00 Uhr nachts. Alternativ sind The Amazing Spider-Man 1 und 2 auch im Stream verfügbar, zum Beispiel bei Prime oder WOW.

