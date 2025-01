Andrew Garfield verrät, ob er in Spider-Man 4 dabei ist: Kein Fan wird ihm noch glauben

Kehrt Andrew Garfield in Spider-Man 4 als Peter Parker Nr. 3 zurück? In einem neuen Interview äußert sich der Schauspieler zum aktuellen Stand der Dinge.

Über drei Jahre ist es inzwischen her, dass Spider-Man: No Way Home die Grenzen des Multiversums eingerissen und beliebte Marvel-Figuren aus völlig anderen Filmwelten zurückgebracht hat, allen voran die Peter Parkers von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Seitdem fragen sich Fans, wann wir die beiden wieder sehen werden.

Bis dato wurde keine weitere Reunionen offiziell angekündigt. Ein Film steht jedoch bereits fest, der sich perfekt für die nächste große Cameo-Parade eigenen würde: Spider-Man 4. Dieses Jahr sollen die Dreharbeiten für die heiß erwartete Fortsetzung des Multiversums-Hits beginnen. Garfield spricht nun über seine mögliche Beteiligung.

Kehrt Andrew Garfield in Spider-Man 4 zurück?

GQ hat ein Profil über den Schauspieler veröffentlicht, der ab nächster Woche in dem Liebesdrama We Live in Time zusammen mit Florence Pugh auf der großen Leinwand zu sehen ist. In diesem Zuge wurden ebenfalls die Gerüchte hinsichtlich Garfields Casting in Spider-Man 4 adressiert. "Ich werde euch enttäuschen müssen", so Garfield.

Bisher hat er nichts unterschrieben, was ihn in die Nähe von Spider-Man 4 rückt.

Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home - The Amazing Peter #3 Trailer (English) HD

Gleichzeitig schiebt Garfield hinterher: "Mir ist allerdings klar, dass niemand mehr etwas von dem glauben wird, was ich sage." Damit bezieht er sich auf die vielen kleinen Lügen, die er im Voraus des Kinostarts von Spider-Man: No Way Home in unzähligen Interviews platziert hat, um seinen heimlich gefilmten Auftritt nicht zu verraten.

Vermutlich können wir an diesem Punkt wirklich keinem einzigen Wort mehr Glauben schenken, das Garfield in Bezug auf Spider-Man und Marvel verlauten lässt. Er ist jedoch bei weitem nicht der einzige Star, der sich in der Vergangenheit, um Kopf und Kragen reden musste, damit er den Fans die Überraschung nicht verdirbt.

Wann startet Spider-Man 4 im Kino?

Spätestens am 22. Juli 2026 werden wir herausfinden, ob uns Andrew Garfield erneut an der Nase herumgeführt hat oder ob er tatsächlich nicht zum Cast von Spider-Man 4 gehört. Was wir dafür definitiv wissen, ist, dass Tom Holland wieder als Hauptdarsteller an Bord ist. Dieses Mal befindet sich sein Peter Parker in einer richtig spannenden Situation, denn die ganze Welt hat vergessen, dass er existiert – auch seine Freundin, MJ.