Heute laufen über 4 Stunden purer Action-Bombast im TV, aber die Ausstrahlung ergibt überhaupt keinen Sinn

Die Milliarden schwere Fast & Furious-Reihe ist eines der erfolgreichsten Action-Franchise überhaupt. Heute könnt ihr zwei Filme im TV sehen.

Erst Anfang März zeigte RTL Fast and Furious 9 in der Free-TV-Premiere, heute läuft er auf VOX erneut im TV. Der Sender zeigt zuvor noch den vierten Teil der 7 Milliarden schweren Action-Reihe. Das ergibt zwar wenig Sinn, auf der anderen Seite ist die Reihenfolge des Franchise ohnehin verwirrend.

Heute im TV: Darum geht es in den Mega-Blockbustern Fast & Furious 4 und 9

Im vierten Teil kehrt die Reihe zum Originalcast zurück. Dom (Vin Diesel) lebt mit seiner Freundin Letty (Michelle Rodriguez) in der Dominikanischen Republik, doch die Polizei kommt dem Paar auf die Schliche. Diese ist jedoch nicht ihre größte Gefahr, denn Letty wird in einen schweren Unfall verwickelt und stirbt. Dom ist überzeugt, dass es sich um Mord handelt und sucht bei David Park (Ron Yuan) nach Antworten. Hilfe erhält er dabei von seinem alten Freund Brian O’Connor (Paul Walker), der wieder fürs FBI arbeitet.

Universal Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.

In Fast and Furious 9 wird Doms Lebensmotto "Die Familie steht an erster Stelle" infrage gestellt, als sein verschwundener Bruder Jakob (John Cena) wieder auftaucht. Der hat mit Dom noch eine Rechnung offen, die er zusammen mit der Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) begleichen will. Unterstützung erhält er ausgerechnet von einem totgeglaubten Freund.

Die verwirrende Reihenfolge von Fast & Furious

Warum Vox erst den vierten und dann den neunten Teil ausstrahlt, ergibt wenig Sinn, doch die Chronologie der gesamten Reihe ist ja ohnehin verwirrend. Der dritte Teil Tokyo Drift kommt in der chronologischen Erzählreihe erst an sechster Stelle und auch Spin-offs durchbrechen die Nummerierung der Filme. Wer durcheinander kommt, findet in diesem Artikel die richtige Reihenfolge der Fast & Furious-Reihe.

Verwirrend wird es dann auch mit der Reihe zu Ende gehen, die bis dahin insgesamt 13 Filme umfassen wird. Denn der elfte und finale Teil, der 2025 erscheinen soll, ist der zweite Teil von Fast & Furious 10. Anfang März bestätigte Vin Diesel in einem emotionalen Instagram-Post das Ende der Reihe nach 23 Jahren getunter Auto-Action.

Fast & Furious 4 gibt es unter anderem bei RTL+ und Netflix im Abo Fast & Furious 9 könnt ihr auf Amazon kaufen oder leihen

Wann laufen die Fast & Furious Filme im TV?

Vox startet den Action-Marathon mit dem vierten Teil von Fast & Furious. Am heutigen Donnerstag, den 21. März zeigt der Sender ihn zur Primetime um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft Fast & Furious 9 um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nur von Teil vier am 23. März um 22:30 Uhr.

Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr beide Teile auf Amazon Prime streamen. Fast & Furious 4 gibt es außerdem im Abo von Netflix und RTL+.

