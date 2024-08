Heute läuft der Mafiafilm eines Meisters im TV: Vin Diesel zeigt, dass er ein richtig starker Schauspieler ist (ja, wirklich!)

Vin Diesel kann viel mehr als nur mit Autos durch Explosionen zu rasen. Das zeigt dieser TV-Tipp von Meisterregisseur Sidney Lumet.

Wer an Vin Diesel und Filme denkt, denkt wahrscheinlich zuerst an Family, Autos und Riddick – in dieser Reihenfolge. Das Gesicht der Fast and Furious-Reihe hat zuletzt vor allem Action-Blockbuster gedreht. Dabei waren die ersten Jahre seiner Karriere wesentlich vielseitiger.

Ihr mögt es kaum glauben, aber hinter Dom Toretto steckt ein talentierter Schauspieler. Das bewies Vin Diesel in keinem Film so gut wie in Find Me Guilty - Der Mafiaprozess (2006) von Regie-Legende Sidney Lumet (Die zwölf Geschworenen), den ihr heute Abend bei Moviepilot TV mit Pluto TV schauen könnt.

Die Gerichtskomödie mit Vin Diesel erzählt vom längsten Mafiaprozess der US-Geschichte

Den Mitgliedern der Lucchese-Mafiafamilie drohen lebenslange Haftstrafen. Für Staatsanwalt Sean Kierney (Linus Roache) ist der Fall eindeutig: Zahlreiche Beweise, Überwachungsdokumente, Zeugen und ein ehemaliges Familienmitglied als Kronzeuge sprechen gegen die Angeklagten. Der Sieg scheint sicher.

Doch dann durchkreuzt einer der Angeklagten seinen Plan: Giacomo "Jackie Dee" DiNorscio (Vin Diesel), der bereits eine 30-jährige Haftstrafe absitzt. Er hat ein Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt, seine Verwandten und Bekannten zu verpfeifen und beschlossen, sich selbst zu verteidigen.



Sony Vin Diesel in Find Me Guilty

Vin Diesels Mafioso aus New Jersey gab es wirklich und er war Teil des bis dato längsten Mafiaprozesses der US-Geschichte. Euch erwartet aber kein knallhartes Gerichtsdrama, sondern ein Mix aus Komödie und Tragödie, mit unterhaltsamen Charaktertypen und einem wahren Kern.



So kannst du Find Me Guilty heute Abend im TV schauen

Find Me Guilty läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei den Bewertungen der Moviepilot-Community gut abschneiden – und der Vin Diesel-Geheimtipp ist einer davon.

Der Film läuft am heutigen 22. August ab 20:15 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Find Me Guilty heute 20:15 Uhr hier im Stream:

Wer die Live-Ausstrahlung verpasst hat, kann Find Me Guilty zum Zeitpunkt dieses Artikels gratis im On Demand-Angebot von Pluto TV nachholen.

Deswegen ist Vin Diesel so gut in der Gerichtskomödie

Der Cast wartet neben Game of Thrones-Star Peter Dinklage mit einigen Charakterdarstellenden auf, aber Vin Diesel ist der Star der Gerichtsshow. Basierend auf echten Gerichtsprotokollen gibt er einen gerissenen Charmeur, der den zugeknöpften Anwälten ein ums andere Mal die Kontrolle über den Prozess entreißt.

Gerichtsfilme leben von dem plötzlichen Geistesblitz, der das geregelte Prozedere aus den Angeln hebt (man denke an das Finale von Eine Frage der Ehre). Vin Diesels Jackie DiNorscio ist die Personifizierung dieses Chaos, was das Ganze äußerst unterhaltsam gestaltet.

In den letzten Jahren wurde Diesel selten mit abwechslungsreichen Dialogen gefordert, aber in Find Me Guilty stellt er unter Beweis, wie man einem Drehbuch Leben einhaucht. Wer Vin Diesel nur auf tumbe Action reduziert, wird die Meinung nach Find me Guilty ändern.