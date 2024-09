Heute neu bei Netflix: Göttliches Fantasy-Spektakel mit One Piece-Star in der Hauptrolle

Der aus One Piece bekannte Netflix-Star Mackenyu ist ab heute in der Manga- und Anime-Adaption Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac auf dem Streaming-Dienst zu sehen.

Masami Kurumadas international überaus erfolgreicher Manga Saint Seiya hat seit 1985 insgesamt 28 Sammelbände und sieben verschiedene Anime-Serien hervorgebracht. Im Jahr 2023 gesellte sich die englischsprachige Live-Aciton-Adaption Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac hinzu, für die sich am 1. September 2024 bei Netflix der Vorhang öffnet.

Dort passt sie gut hin, denn Hauptdarsteller Mackenyu mischt auch in der Netflix-Realserie von One Piece mit, wo er seit letztem Jahr den Manga-Piraten Roronoa Zoro darstellt.

Fantasy-Abenteuer Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac bei Netflix im Stream

In Saint Seiya sucht der auf der Straße lebende Waise Seiya (Mackenyu) nach seiner entführten Schwester, als er von der Reinkarnation der Göttin Athene (Madison Iseman) erfährt. Gleichzeitig eröffnet ihm ihr Adoptivvater Alman Kiddo (Game of Thrones-Star Sean Bean), dass er einer von fünf mystischen Sternzeichen-Rittern mit besonderen Kräften ist und in einen Kampf um das Schicksal der Erde verwickelt wird. Doch um diese Kraft nutzen zu können und zum Pegasus-Ritter zu werden, muss er zunächst die Kontrolle über seine Cosmo genannte Macht erlangen.

Sony Toei

Framke Janssen, Diego Tinoco, Mark Cacascos und Nick Strahl sind ebenfalls als Cast-Mitglieder der bunten Fantasy-Action an Bord. Und so sieht der deutsche Film-Trailer aus:



Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac - Trailer (Deutsch)

Bei der Kritik konnte der Film zwar nicht besonders punkten, wie das Tomatometer von nur 21 Prozent bei Rotten Tomatoes bestätigt. Dafür sahen die Zuschauer:innen es anders, was das Popcornmeter von 60 Prozent bezeugt.

