Heute sind sie das erfolgreichste TV-Duo: So haben Joko und Klaas zusammengefunden

Joko und Klaas sind heute aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken, aber vor gut 15 Jahren waren sie noch Neulinge im Fernsehgeschäft. So fanden die beiden TV-Legenden zusammen.

Joko und Klaas galten schon früh als die “jungen Wilden”, die auf unorthodoxe Weise das etablierte Fernsehen im Sturm eroberten. Kein Wunder, denn beide begannen ihre TV-Karriere bei angesagten Musiksendern und sammelten dort ihre Erfahrungen.

Joko startete bei MTV durch

Joko und Klaas haben vor ihrer Fernsehkarriere in ganz anderen Branchen gearbeitet – oder es zumindest versucht. So begann Joko Winterscheidt eine Ausbildung zum Werbekaufmann und bewarb sich nach dem Abbruch erfolglos für eine Pilotenausbildung. Über ein Praktikum bei Me, Myself & Eye Entertainment fand er den Weg zum Fernsehen und arbeitete für verschiedene Sender.

Als Joko Markus Kavka kennenlernte, verhalf ihm dieser zu einem MTV-Moderatorencasting. So wurde er Teil des Moderatorenteams des bekannten Musiksenders und moderierte mehrmals The Dome. 2009 traf er zum ersten Mal Klaas.

Klaas war berühmter VIVA-Moderator

Auch Klaas Heufer-Umlauf hatte zunächst nichts mit Fernsehen zu tun. Er erlernte zunächst den Beruf des Friseurs, den er zuletzt bei Germany’s Next Topmodel nochmal ausüben durfte. Danach stand er immer mal wieder als Schauspieler auf der Theaterbühne.

Doch dann startete Klaas bei einem anderen Musiksender durch: VIVA. Dort etablierte er sich schnell als bekannte Größe und moderierte verschiedene Chart-Shows. Besonders bekannt war seine eigene Sendung Klaas’ Wochenshow. Daneben war er auch auf anderen Sendern wie RTL oder auch schon ProSieben als Jurymitglied von Mascerade - Deutschland verbiegt sich unterwegs.

Bei MTV Home kamen beide Moderatoren schließlich zusammen

Joko und Klaas trafen sich schließlich bei MTV Home und moderierten die Sendung gemeinsam mit Palina Rojinski. Die Kulisse der Show ähnelte einer WG und war auch voll möbliert – wenn auch etwas beengt. In der Show waren auch viele internationale Gäste zu sehen. Joko und Klaas starteten dort auch beliebte Formate wie die Zuschauer-Cribs oder Wenn ich du wäre. Hier könnt ihr die erste Folge der Show sehen:

MTV Home gilt als Grundstein für den Erfolg von Joko und Klaas. Das Konzept von MTV Home wurde zunächst in neoParadise weitergeführt und mündete schließlich in Circus HalliGalli. Heute kommen Joko und Klaas nur noch seltener zusammen – was sie aber nicht vom Erfolg abhält.

Joko und Klaas: Wo man sie heute im TV sehen kann

Joko Winterscheidt ist derzeit in der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? zu sehen. Sie läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Klaas Heufer-Umlauf ist derzeit nicht im Fernsehen zu sehen, aber demnächst zusammen mit Joko in Ein sehr gutes Quiz.