Klaas Heufer-Umlauf sorgt für Desaster bei GNTM: Er schneidet Model die Haare und das Team muss eingreifen

Riesen-Überraschung bei Germany's Next Topmodel: TV-Legende Klaas Heufer-Umlauf taucht im Studio auf und treibt beim großen Umstyling sein Unwesen. Als er einer Kandidatin einen Kurzhaarschnitt verpasst, muss das Team eingreifen.

Einmal im Jahr ist es so weit: Das große Umstyling bei Germany's Next Topmodel sorgt für Freudenschreie, Tränen und ordentlich Drama. Auch in der Jubiläumsstaffel wurden die Scheren gezückt, um den grauen Mäuschen einen extravaganten Model-Look zu verpassen. Doch diesmal gibt es eine besondere Überraschung: Klaas Heufer-Umlauf durfte selbst Hand anlegen und einer Kandidatin die Haare schneiden. Das Ergebnis ist gewöhnungsbedürftig.

Klaas versucht sich als Friseur bei GNTM: "Damenhaarschnitte konnte ich nie so richtig gut"

Das große Umstyling steht an. Am Anfang ahnt keines der Models, dass ProSieben-Legende Klaas Heufer-Umlauf im Studio vorbeischauen würde. Heidi Klum lässt sich nichts anmerken und setzt sich mit gespielt ernster Miene zu Model Magdalena: "Weil du so einen besonderen Haarschnitt heute bekommst, solltest du den besten und bekanntesten Friseur von Deutschland haben."

Niemand hätte damit gerechnet, dass sich Heidi damit einen Streich erlaubt – denn plötzlich steht ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) mit einem schelmischen Grinsen auf der Matte. ER darf Magdalena die Haare schneiden. Was viele nicht wissen: Klaas hat vor dem TV-Erfolg tatsächlich eine Friseurausbildung gemacht, trotzdem gibt es einen Haken: "Ich habe Friseur gelernt, aber nie wieder professionell gemacht."

Gnadenlos ehrlich gibt er zu: "Damenhaarschnitte konnte ich nie so richtig supergut." Aber für eine drastische Typveränderung würde es schon reichen: "Dass man danach denkt: Huch, die sieht ja ganz anders aus – das kriege ich hin."

Unglaublich: So reich sind Joko & Klaas wirklich

GNTM-Team muss Pfusch von Klaas Heufer-Umlauf retten: Model ist nicht wiederzuerkennen

Klaas schnippelt heiter drauflos und befreit das Wiener Nachwuchsmodel Magdalena Zentimeter um Zentimeter von der langen Haarpracht. Heidi Klum führt der verunsicherten Kandidatin vor, wie viel Haarlänge bereits abgeschnitten wurde:

Dass Klaas Heufer-Umlauf schon lange keine Haare mehr geschnitten hat, sieht man sofort: Der schulterlange Bob ist krumm und schief, die eine Seite wirkt deutlich länger als die andere. Kein Wunder also, dass Heidi Klum für die letzte Etappe dann doch die Profis an die verpfuschten Haare lässt. Das Umstyling-Team entscheidet sich für einen extrem kurzen Schnitt, der an Die fabelhafte Welt der Amélie erinnert:

Germany's Next Topmodel: Dann läuft die Show im TV

Germany's Next Topmodel läuft zweimal wöchentlich, mittwochs und donnerstags, um 20:15 Uhr, bei ProSieben. Die Show kann bei Joyn live gestreamt und dort anschließend gratis abgerufen werden.