Heute startet die neue Serie des Two and a Half Men-Schöpfers – sie korrigiert ein nerviges Netflix-Problem

Two and a half Men-Schöpfer Chuck Lorre steht mit seiner neuen Sitcom in den Startlöchern. Die von ihm mitentwickelte Serie Leanne läuft ab sofort bei Netflix.

Ob Two and a Half Men, The Big Bang Theory oder Mom: Chuck Lorre hatte bereits bei zahlreichen erfolgreichen Serien seine Finger im Spiel. Auch die brandneue Sitcom Leanne entwickelte er mit und machte den Weg frei für die Geschichten von Comedienne Leanne Morgan, die hier sowohl als Co-Schöpferin fungiert als auch in die Hauptrolle schlüpft. Dabei dürfte die Serie beim Netflix-Publikum besonders durch einen Umstand für positive Erfrischung sorgen.

Leanne bei Netflix: In der neuen Serie des Two and a Half Men-Schöpfers wagt Leanne Morgan einen Neuanfang

Leanne dreht sich um die titelgebende Heldin, die nach 33 Jahren Ehe von ihrem Mann Bill (Ryan Stiles) für eine andere Frau verlassen wird. Plötzlich werden alle Pläne, die Leanne für ihr Leben hatte, über Bord geworfen und ein neues Kapitel bricht unweigerlich an. Damit sorgt sie jedoch nicht nur für Chaos in ihrem eigenen Leben, sondern auch in dem ihrer gesamten Familie.

Neben Leanne Morgan sind unter anderem Kristen Johnston (Hinterm Mond gleich links), Hannah Pilkes (The Woodsman), Graham Rogers (Bis dass der Tod sie scheidet), Celia Weston (The Village) und Blake Clark (Die Maske) in der neuen Sitcom zu sehen. Das Konzept der Serie wurde von Chuck Lorre und Leanne Morgan gemeinsam mit Susan McMartin (Mom) entwickelt.

16 Folgen auf einmal: Leanne umgeht nerviges Netflix-Problem

Während das Netflix-Publikum mittlerweile gewohnt ist, nur ein paar wenige Folgen einer Serienstaffel auf einmal serviert zu bekommen und auf weitere Teile womöglich Wochen bis Monate zu warten (wie etwa bei den aktuellen Beispielen Sandman, Wednesday oder Stranger Things), durchbricht Leanne diesen Netflix-Trend: Alle 16 Folgen von Staffel 1 sind auf einen Schlag bei Netflix verfügbar.

Hier kommt ihr also wieder einmal in einen äußerst seltenen Binge-Genuss. Da jede Episode Sitcom-gerecht nur um die 20 Minuten umfasst, lässt sich die Serie in nur knapp fünfeinhalb Stunden wegsnacken.

