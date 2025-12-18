Heute startet ein großartiger Fantasyfilm, wie es ihn selten gibt: Märchen-Bösewichtin wird real und es ist atemberaubend

Neben den großen Starts empfehlen wir euch einen kleineren Geheimtipp, der ab jetzt in ausgewählten deutschen Kinos läuft. So einen außergewöhnlichen Fantasy-Bilderrausch gibt es nicht oft zu sehen.

Aktuell lockt das Kino in der dunkleren Jahreszeit vor allem mit einem extrem erfolgreichen Animationsfilm wie Zoomania 2 und dem frisch gestarteten Blockbuster-Mega-Event Avatar 3: Fire and Ash. Kleinere Neustarts gehen so gerne mal unter, obwohl sie viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben.

Dazu gehört auch der Fantasyfilm Herz aus Eis, der dieses Jahr auf der Berlinale Weltpremiere gefeiert hat und jetzt zur passenden Saison im Kino gestartet ist. Stellt euch auf ein hypnotisierendes Wintermärchen ein, das mit berauschenden Bildern und labyrinthisch-betörender Rätselhaftigkeit begeistert.

Fantasy-Tipp neu im Kino: Darum geht es in Herz aus Eis

Im Film von Regisseurin Lucile Hadzihalilovic (Evolution) flüchtet die 16-jährige Jeanne (Clara Pacini) im Frankreich der 70er-Jahre aus ihrem Waisenhaus. Dabei landet sie an einem Filmset, auf dem die Dreharbeiten zu einer Adaption von Hans Christian Andersens bekanntem Märchen Die Schneekönigin stattfinden.

Jeanne wird sofort von der Schauspielerin Cristina (Marion Cotillard) in ihren Bann gezogen, die die Titelfigur in der Verfilmung spielt. Während sie sich zur Mentorin des Waisenmädchens entwickelt, ist bald unklar, wer hier mit wem ein Spiel spielt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Herz aus Eis:

Herz aus Eis - Trailer (Deutsch) HD

Herz aus Eis beeindruckt mit viel Atmosphäre und Marion Cotillards faszinierendem Schauspiel

Zu Beginn nimmt sich Hadzihalilovic rund eine Stunde Zeit, um zu beobachten, wie Jeanne in und um das Set herum schleicht. Wenn das Mädchen als Statistin selbst Teil der Inszenierung wird, taucht Herz aus Eis in neue Tiefen ab, genau wie die Hauptfigur am Filmset. Was folgt, ist ein sinnlich-düsterer Tanz zwischen Filmkulisse, Vorstellungskraft und Märchenwelt.

Dazu kommt Marion Cotillard als Schauspielerin Cristina Van Der Berg. Diese ist nicht nur für den Film im Film als Schneekönigin besetzt, sondern tritt auch hinter der Kamera als über den Dingen schwebende Erscheinung auf. Cristina spricht von ihrer Rolle als Tyrannin und Monster und der Film bleibt unklar darüber, ob sie sich diese Charakterzüge beim Dreh einverleibt hat oder schon mit den besten Voraussetzungen angetreten ist.

Als menschgewordene Fantasy-Bösewichtin wird sie für Jeanne Obsession und Gefahr zugleich. Ihr gegenüber ist Cristina fehlende Mutterfigur und Märchen-Projektion in einer Person. Dabei spielt Hadzihalilovic mit der Frage, ob diese Schneekönigin genauso wie die Figur aus Andersens Vorlage ein Opfer von allen fordert, die ihr Herz an sie verlieren. Aus diesem faszinierenden Zwiespalt zieht Herz aus Eis mit den betörend schönen und oft geheimnisvoll-irritierenden Bildern seine Strahlkraft.



Herz aus Eis läuft seit dem 18. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.