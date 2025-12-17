Heute startet Tracker Staffel 3 in Deutschland, aber zwei der wichtigsten Figuren fehlen ab sofort komplett

Endlich gibt es Nachschub von Tracker: Bei Disney+ startet heute die 3. Staffel mit einer brandneuen Doppelfolge. Die Serie verliert aber zwei der wichtigsten Fan-Lieblinge.

Alle Ausstrahlungsdaten von Tracker Staffel 3 bei Disney+

Tracker startete erst letztes Jahr mit Staffel 1 in den USA und wurde flugs zu einem der größten Serien-Hits überhaupt . Die wöchentlichen Erzählungen über den einsamen Wolf Colter Shaw ( Justin Hartley ), der in der amerikanischen Prärie nach Vermissten sucht, zieht Millionen in den Bann. In Deutschland startet jetzt die 3. Staffel , aber mit einem sehr großen Wermutstropfen:– mehr dazu lest ihr weiter unten.

In den USA startete die 3. Staffel von Tracker bereits im Oktober und bei uns ist es ab dem 17. Dezember bei Disney+ so weit. Los geht es mit einer Doppelfolge, in der niemand geringeres als Supernatural-Star Jensen Ackles als Colters Bruder erneut einen Gastauftritt hinlegt.

17.12.2025 – Staffel 3, Folge 1: Der Prozess, Teil 1

17.12.2025 – Staffel 3, Folge 2: Der Prozess, Teil 2

24.12.2025 – Staffel 3, Folge 3: First Fire

31.12.2025 – Staffel 3, Folge 4: No Man's Land

7.1.2026 – Staffel 3, Folge 5: The Old Ways

14.1.2026 – Staffel 3, Folge 6: Angel

21.1.2026 – Staffel 3, Folge 7: Eat the Rich

28.1.2026 – Staffel 3, Folge 8: Eurydice

4.2.2026 – Staffel 3, Folge 9: Good Trouble

Nach der 9. Folge ging Staffel 3 in den USA in die Winterpause. Laut bisherigen Angaben geht es dort erst im März 2026 weiter. Wir können also davon ausgehen, dass es bei uns vor Folge 10 auch zu einer längeren Ausstrahlungspause kommen wird.

Die gute Nachricht: Die 3. Staffel hat insgesamt 22 Folgen und ist somit die längste bisher.

Fan-Lieblinge Bobby und Velma sind ab sofort komplett raus

Schon in Staffel 2 mussten wir komplett auf Teddi Bruin (Robin Weigert) als die eine Hälfte von Colters Handler-Team verzichten. Zum Glück war zumindest ihre Ehefrau Velma Bruin (Abby McEnany) noch mit dabei, um Colter seine wöchentlichen Fälle zuzuschanzen. Jetzt verlässt allerdings auch Velma-Darstellerin McEnany die Serie, wie Screen Rant berichtet.

Wie Colter Shaw fortan an seine Fälle kommt, ist unklar. Es könnte sein, dass ihn seine gute Freundin und Anwältin Reenie Greene (Fiona Rene) dabei unterstützt. Sie hatte zuletzt schon enger mit Velma zusammengearbeitet.

Genauso schmerzlich für Fans ist der endgültige Abgang von Tech-Genie Bobby Exley (Eric Graise). Er fehlte bereits in Staffel 2 für einige Folgen.

Da Colter regelmäßig technische Unterstützung braucht und selbst mehr der Naturbursche ist, kam Bobbys Cousin Randy (Chris Lee) zu Hilfe. Er wird die Position von Bobby nun wohl gänzlich einnehmen.

Damit schrumpft Colters Team für Staffel 3 gehörig zusammen und auch einiges an Charisma verlässt mit Eric Graise und Abby McEnany die Serie. Wie sich diese Änderung auf die Qualität der Serie und unseren Spaß daran auswirkt, werden wir die kommenden Wochen sehen.

Podcast-Tipp: Warum Serien wie Tracker und Reacher trenden

Neben Tracker bei Disney+ feiert The Night Agent bei Netflix Erfolge und bei Amazon Prime begeistert Reacher. Warum stehen die sogenannten “Dad-Serien” gerade so hoch im Kurs und sind sie nicht viel mehr als das?

Wir schauen uns das Phänomen der Agenten, Ex-Militärs und anderen fähigen Einzelkämpfer im Podcast genauer an und erforschen den Reiz, den diese Action-Thriller in der heutigen Zeit mitbringen.