Heute statt EM-Halbfinale im TV: Rettung eines der beliebtesten Superhelden, der davor zweimal untergegangen ist

Wenn ihr heute keine Lust auf das EM-Halbfinale habt, gibt es im TV-Programm eine tolle Alternative mit der unterhaltsamen Neuerfindung eines beliebten Superhelden aus dem Marvel-Universum.

Die EM hat Deutschland noch fest im Griff. Heute Abend treten Spanien und Frankreich im ersten Halbfinale gegenüber, bevor morgen England und die Niederlande um den Platz im großen Finale kämpfen. Für alle, die auf der Suche nach einem Kontrastprogramm im TV sind, haben wir einen Marvel-Blockbuster-Tipp mitgebracht.

Abseits von Fußball läuft heute Abend ein äußerst kurzweiliger Superhelden-Kracher, der von ungemeiner Bedeutung für das Marvel Cinematic Universe ist. Denn hier wurde eine der wichtigsten Figuren neu definiert. Die Rede ist von Spider-Man: Homecoming, dem ersten MCU-Film mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft.

Keine Lust auf EM-Halbfinale? Im TV läuft heute Abend auch der erste Spider-Man-Film mit Tom Holland

Nachdem der von Tom Holland verkörperte Peter Parker bereits in The First Avenger: Civil War sein MCU-Debüt abgeliefert hat, erlebt er in Spider-Man: Homecoming sein erstes eigenes Abenteuer in dem gigantischen Universum. Die größte Veränderung gegenüber den vorherigen Spideys: Homecoming ist eine richtige Highschool-Komödie.



Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: Homecoming schauen:

Spider-Man Homecoming - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sowohl Tobey Maguire als auch Andrew Garfield haben in ihren Spidey-Filmen die Schule schnell hinter sich gelassen und aufregende Dinge in New York erlebt, die nichts mit einem Klassenzimmer zu tun hatten. Homecoming lehnt sich dagegen ein Stück mehr in die Highschool-Dynamik inklusive zahlreicher Coming-of-Age-Elemente.

Chaotische Klassenfahrten, ein großer Crush und natürlich der Homecoming-Ball im Finale: Der MCU-Peter-Parker nimmt alles mit, was zur klassischen Highschool-Erfahrung dazugehört. Die Fortsetzung Spider-Man: Far From Home trägt diesen Geist weiter, ehe in Spider-Man: No Way Home der Multiversums-Wahnsinn losbricht.

Der neue Ansatz hat funktioniert: Hollands Peter Parker wurde neben Iron Man und Co. als feste Größe im MCU etabliert, nachdem die vorherigen Reihen auseinandergefallen sind. Der vierte Teil mit Maguire kam nie zustande und auch das mit Garfield geplante Spider-Man-Universum ist nie über zwei Filme hinausgekommen.

EM-Alternative: Wann läuft Spider-Man: Homecoming im TV?

Das Superhelden-Kontrastprogramm zur EM beginnt heute Abend am 9. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf NITRO. Pünktlich zur Primetime beginnt die Ausstrahlung von Spider-Man: Homecoming. Mit Werbung geht der Film bis 22:45 Uhr. Im Anschluss folgt der zweite Spidey-Film mit Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro.

Wiederholt werden die Filme am Mittwoch. Spider-Man: Homecoming startet da um 22:00 Uhr auf Nitro, ehe The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro um 00:25 Uhr folgt. Alternativ könnt ihr die beiden Filme bei Netflix und WOW im Streaming-Abo schauen. Spider-Man: Homecoming steht zudem bei Amazon Prime in der Flat zur Verfügung.

