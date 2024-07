Heute statt großem EM-Spiel im TV: Thriller-Geheimtipp, der eure Nerven bis zum Ende fast zerfetzt

Heute läuft ein spannender Survival-Thriller im TV, der mit einer minimalistischen Inszenierung überzeugt. Das Remake sorgt für durchgängigen Nervenkitzel und bleibt dabei absolut glaubwürdig.

Mag sein, dass auch das EM-Halbfinale für Fußballfans zum Krimi wird, Gänsehaut ist euch auf jeden Fall mit dem heutigen TV-Tipp garantiert, der eine spannende Alternative zum Sportprogramm bietet. Mit Alone – Du kannst nicht entkommen schuf Regisseur John Hyams 2020 ein minimalistisches Remake, das für zahlreiche Adrenalinschübe sorgt.

Darum geht es in dem spannungsgeladenen Thriller Alone - Du kannst nicht entkommen

Die kürzlich verwitwete Jessica (Jules Willcox) lässt die Großstadt hinter sich, um in der Wildnis ihre Trauer zu verarbeiten. Doch ihre Seelenreise entwickelt sich zum Horror-Trip, als ein mysteriöser Mann (Marc Menchaca) sie entführt und in einer abgelegenen Hütte einsperrt. Ihr gelingt die Flucht, doch nun ist sie den Elementen schutzlos ausgeliefert und auch ihr Entführer scheint sich zu nähern. Jessica kämpft auf allen Ebenen ums Überleben und ist dabei komplett auf sich allein gestellt.

Koch Films Alone - Du kannst nicht entkommen

Alone ist ein gelungenes Remake, das Spannung pur bietet

Bereits 2011 erschien der schwedische Thriller Night Hunt – Die Zeit des Jägers, der sich schon durch seine packende Inszenierung auszeichnet. Das Remake Alone holt sie Handlung von den schwedischen Wäldern in die Natur Portlands. Mit einer Wertung von 6 von 10 Punkten wird Alone bei uns noch besser bewertet als das Original (5,2) und erhielt bei Rotten Tomatoes sogar einen Kritiker-Score von 94 Prozent.

In verschiedenen Rezensionen, wie auch bei 100 Years of Terror wird die geradlinige Inszenierung gelobt, die es schaffe einen schnörkellosen Survival-Thriller durchgängig spannend und actionreich zu erzählen. Die Handlung komme dabei ohne Wendungen und Spezialeffekte aus und setze stattdessen auf die schauspielerische Leistung der beiden Hauptdarsteller:innen, die für eine atemlose Hetzjagd in der Wildnis sorgen.

Wann läuft der spannende Thriller-Geheimtipp Alone im TV?

Der hoch spannende Thriller läuft heute Abend am 10. Juli 2024 um 22:10 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 11. Juli um 02:20 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Alone – Du kannst nicht entkommen unter anderem bei Amazon Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.