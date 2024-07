Dieses Fantasy-Abenteuer ist einer der beliebtesten Filme bei Netflix, aber das Ende der Geschichte werden wir wohl nie erfahren

In den Netflix-Charts tummelt sich seit einigen Tagen der dritte Teil des Harry Potter-Ablegers rund um die Phantastischen Tierwesen. Das Ende der Geschichte werden wir vermutlich aber niemals sehen.

Anfang des Monats nahm Netflix überraschend einen der größten Fantasy-Blockbuster der vergangenen Jahre in seinen Katalog auf, der seitdem die Top 10 der beliebtesten Filme belagert. Die Rede ist von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, dem dritten Teil der aus Harry Potter hervorgegangenen Spin-off-Reihe.

In der Fortsetzung treffen Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore (Jude Law) und der böse Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) in einem epischen Duell aufeinander, während ebenfalls die Geschichte des Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seinen fantastischen Tierwesen weitererzählt wird.

Es steht sehr schlecht um Phantastische Tierwesen 4 und 5

Wer den Film bei Netflix geschaut hat, wird sich vor allem eine Frage stellen: Was passiert als Nächstes? Waren von der Phantastischen Tierwesen-Reihe nicht auch Teil 4 und 5 geplant? Ausgehend vom aktuellen Stand solltet ihr euch nicht allzu große Hoffnungen machen, dass wir eines Tages noch das Ende der Reihe erfahren.

Ja, Phantastische Tierwesen wurde tatsächlich mit fünf Filmen angekündigt. Das habt ihr euch nicht eingebildet. Geplant war ursprünglich, dass die Geschichte den Zeitraum 1925 bis 1945 in der Wizarding World abdeckt. Seit dem Start von Teil 3 hat es jedoch so gut wie kein Lebenszeichen zur Zukunft der Reihe gegeben.

Im April 2022 schrieb das Branchenmagazin Variety in einem Bericht, dass die Fortführung von Phantastische Tierwesen vom Erfolg des dritten Teils abhängig ist. Wenn wir uns die Einspielergebnisse (via The Numbers ) anschauen, ist jedoch eindeutig ein Negativtrend zu erkennen. Das Publikumsinteresse schwand von Film zu Film.



Teil 1 spielte 812 Millionen US-Dollar ein (Budget: 180 Millionen US-Dollar)

spielte 812 Millionen US-Dollar ein (Budget: 180 Millionen US-Dollar) Teil 2 spielte 648 Millionen US-Dollar ein (Budget: 200 Millionen US-Dollar)

spielte 648 Millionen US-Dollar ein (Budget: 200 Millionen US-Dollar) Teil 3 spielte 405 Millionen US-Dollar ein (Budget: 200 Millionen US-Dollar)

Selbst wenn wir den Pandemie-Faktor bei Dumbledores Geheimnisse herausrechnen, lässt sich die Tendenz nicht leugnen: Wo die Harry Potter-Filme konstant ein sehr hohes Niveau an den Kinokassen halten konnten (der letzte Teil hat sogar über eine Milliarde eingespielt), befindet sich die Phantastische Tierwesen-Reihe im Sturzflug.

Die Phantastische Tierwesen-Reihe wurde "geparkt"

Wenn ein Hollywood-Studio 200 Millionen US-Dollar in die Produktion eines Films investiert und zusätzlich eine nicht weniger beträchtliche Summe in das Marketing steckt, liegt die Erwartungshaltung deutlich höher als bei den 405 Millionen US-Dollar, die Dumbledores Verbrechen eingespielt hat. Stand jetzt liegt die Reihe auf Eis.

Warner Bros. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Bereits im November 2022 berichtete Variety , dass sich bei Warner Bros. Discovery keine neuen Filme aus dem Harry Potter-Universum in Entwicklung befinden. Das bestätigte Regisseur David Yates, der Regisseur der ersten drei Teile, im September 2023 beim Toronto International Film Festival, wie Deadline festhält.

Konkret sagte Yates:

Wir haben seit dem Ende [von Phantastische Tierwesen 3] keine Gespräche mehr [über die Zukunft der Reihe] geführt. Es hieß eher: 'Lass uns das parken und für eine Weile damit aufhören.' Aber ich würde niemals nie sagen.

Obwohl sich Yates mit seiner Aussage eine Hintertür offenließ, betonte er einen Monat später nochmal, dass die Phantastische Tierwesen-Reihe "geparkt" ist (via Guardian ). Das ist das letzte konkrete Update von einer der beteiligten Personen. Warner Bros. Discovery hat seinen Fokus derweil auf ein anderes Potter-Projekt gelegt.

Harry Potter wird als Serie neu verfilmt. 2026 soll das ambitionierte Projekt an den Start gehen. Geplant ist, jedes der sieben Bücher von J.K. Rowling mit einer Staffel abzudecken. Damit verabschiedet sich das Franchise von der Kontinuität, die sich durch alle bisherigen Filme gezogen hat, und wagt einen kompletten Neuanfang.

Kommt Phantastische Tierwesen 4 jetzt oder nicht?

Offiziell hat Warner Bros. Discovery der Umsetzung von Phantastische Tierwesen 4 und 5 keine Absage erteilt. Es wäre also möglich, dass die Reihe eines Tages weitergeht. Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen sollten wir uns jedoch keine großen Hoffnungen machen. Für das Franchise sind gerade andere Dinge geplant.