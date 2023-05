Heute zum ersten Mal im TV: Action-Komödie mit Ryan Reynolds im Deadpool-Modus, die trotzdem niemand im Kino gesehen hat

Auf RTL läuft am Sonntagabend Killer's Bodyguard 2 mit Ryan Reynolds. Nachdem Teil 1 ein großer finanzieller Erfolg war, scheiterte die Fortsetzung an den Kinokassen.

Mit der derben Action-Komödie Killer's Bodyguard konnte Deadpool-Star Ryan Reynolds 2017 einen Überraschungs-Hit für sich verbuchen. Der 30 Millionen Dollar teure Blockbuster spielte weltweit stolze 183 Millionen Dollar ein.

Die Fortsetzung war dadurch schnell beschlossene Sache, konnte diesen Erfolg aber nicht wiederholen. Killer's Bodyguard 2, der am Sonntag um 20:15 von RTL als deutsche Free-TV-Premiere ausgestrahlt wird, floppte an den Kinokassen.

Action-Komödie mit Ryan Reynolds bietet kurzweilige Unterhaltung, die im Kino untergegangen ist

In der Fortsetzung nimmt sich Reynolds als Personenschützer Michael Bryce eine Auszeit, um sich von den Strapazen seines Jobs zu erholen. Die Ruhe hält aber nicht lange an, denn plötzlich taucht wieder der Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) auf und reißt ihn mit in ein neues Chaos. Diesmal mit von der Partie: Darius' Ehefrau Sonia (Salma Hayek), die den Killer in Sachen derber Schlagfertigkeit sogar in den Schatten stellt.

Vier Jahre nach Killer's Bodyguard setzt das Sequel wieder auf dieselben Unterhaltungsfaktoren wie Teil 1. Dazu zählt die witzige Dynamik zwischen Ryan Reynolds im Deadpool-Modus und Samuel L. Jackson im Samuel L. Jackson-Modus. Neben der flotten Action ist Salma Hayek das Highlight aus Killer's Bodyguard 2. Ihre stürmische Art macht so viel Spaß, dass die Schauspielerin hoffentlich noch häufiger in ähnlichen Rollen zu sehen ist.

Im Kino interessierten sich dagegen viel zu wenige Menschen für die Action-Komödie. Killer's Bodyguard 2 spielte mit einem Budget von 70 Millionen Dollar genau 70 Millionen Dollar weltweit ein und gilt damit als heftiger Flop. Auf einen angedeuteten dritten Teil sollten Fans also leider keine großen Hoffnungen setzen...

