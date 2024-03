Hifi-Klang unter 100 Euro? Diese Kopfhörer von Philips machen das schier Unmögliche möglich

Die Philips Fidelio X2HR Kopfhörer sind ein echtes Klangwunder, die ihr schon für unter 100 Euro bekommt. Während der Amazon Oster-Angebote sind die Over-Ear-Headsets mit Hifi-Klang stark reduziert.

Auf dem Sofa liegen, völlig in den Musikgenuss abtauchen und alles um sich herum vergessen, gelingt mit den Philips Fidelio Kopfhörer X2HR *, denn die bieten mit High Resolution Audio echte Premium Klang-Qualität. Während der Amazon Oster-Angebote *, die noch bis zum 25. März laufen, ist der X2HR um 31 Prozent reduziert, weshalb er unter die 100 Euro-Marke fällt und schon für 80 Euro erhältlich ist.

Die Over-Ear-Kopfhörer sind mit großen 50-mm-Neodym-Treibern ausgestattet, die auch bei Konzertaufnahmen für eine authentische Klangwiedergabe sorgen. Durch das offene Akustik-Design sollen sich hinter den Treibern kein Luftdruck bilden, was die Klangtransparenz steigert.

Philips Fidelio X2HR bieten hohe Klang-Qualität

Die X2HR sorgen verfügen über eine erstklassige Balance in den Mitten und einer deutlichen Stimmwiedergabe. Akustisch ruhige Musikstücke à la Adele, werden hier 1A wiedergegeben. Leichte Schwächen gibt es jedoch am Ende des Frequenzspektrums, da haben die Bässe etwas zu viel Volumen und die Höhen einen kleinen Peak, was gerade bei höheren Lautstärken etwas auffällt.

Das drei Meter lange Kabel kann mit dem mitgelieferten Kabelbinder im Zaum gehalten werden, es lässt ich aber auch austauschen, genau wie die Schaumstoff-Ohrpolster aus Velours, die durch ihre atmungsaktiven Eigenschaften Druck und Hitze abhalten sollen. Das Gewicht des X2HR * ist mit 383 g nicht gerade gering, wird durch die flexiblen Stoff-Kopfpolster aber gut verteilt, ein Teil des Gewichts bleibt aber spürbar.

Weitere Over-Ear Kopfhörer im Oster-Angebot

Die leichten Schwächen im Klang hat Philips mit dem Nachfolgemodell Philips Fidelio X3 * ausgebessert. Die gibt es gerade zu einem unfassbar günstigen Preis, doch leider so gut wie ausverkauft. Kein Wunder, Amazon reduziert sie um 51 Prozent und setzt sie auf 170 Euro runter.

Im Bereich Noise Cancelling sind die Bluetooth-Kopfhörer Space One von Anker * um 21 Prozent heruntergesetzt. Für 79 Euro gibt es die Over-Ear-Headsets mit doppelter Stimmunterdrückung beachtlichen 40 Stunden Akkulaufzeit.

Bei den Amazon Oster-Angeboten gibt es noch mehr gute Deals im Bereich Audio und Heimkino. Grundsätzlich lohnt sich trotz der Aktion ein Preisvergleich. Wir halten euch weiter über spannende Angebote auf dem Laufenden.

