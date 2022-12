Highlights bei Disney+: Loki zeigt in neuem Video, worauf sich Marvel- und Star Wars-Fans 2023 freuen können

2023 gibt es reichlich Nachschub für Marvel- und Star Wars-Fans bei Disney+. Doch zu den großen Highlights gehören noch ganz andere Filme und Serien dazu, wie ein neues Video zeigt.

Während wir auf die Filme und Serien der vergangenen Monate zurückblicken, bereiten die vielen verschiedenen Streaming-Dienste und Studios das nächste Jahr vor. Disney+ veröffentlicht in diesem Zuge ein Video, das uns einen Einblick in die größten Highlights gewährt, die uns 2023 bei dem Streaming-Dienst erwarten.

Marvel und Star Wars spielen dabei natürlich eine große Rolle. Die zwei Marken sind die populärsten Säulen, auf denen das Streaming-Programm von Disney+ aufgebaut ist. Darüber hinaus erwarten uns 2023 allerdings noch einige weitere spannende Projekte. Allen voran der Fantasy-Blockbuster Peter Pan & Wendy.

Die Film- und Serien-Highlights bei Disney+ 2023 im Video

Disney+ Preview 2023 - Trailer (English) HD

Niemand Geringeres als Tom Hiddlestons Marvel-Schurke Loki kommentiert die bevorstehenden Film- und Serienprojekte im Video. Wenig verwunderlich ist es, dass wir eine ganze Reihe an bewegten Bildern aus der 2. Staffel von Loki erhalten, inklusive der Rückkehr von Sylvie (Sophia Di Martino) und Mobius (Owen Wilson).



Auch Game of Thrones-Star Emilia Clarke taucht kurz in dem Video auf. An der Seite von Samuel L. Jackson spielt sie eine entscheidende Rolle in der neuen MCU-Serien Secret Invasion. Zudem kündigt sich Black Panther: Wakanda Forever als nächster Kinofilm an, der sich fortan auch bei Disney+ ausbreitet.

Star Wars ist derweil mit drei Serien vertreten. Während The Mandalorian und The Bad Batch mit neuen Staffeln zurückkehren, dürfte das größte Highlight die erste Live-Action-Serie sein, die sich um Ahsoka dreht. Im obigen Video erhalten wir einen Blick auf Rosario Dawson, die die Star Wars-Heldin seit The Mandalorian verkörpert.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Auf welche Filme und Serien freut ihr euch am meisten bei Disney+?