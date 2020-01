His Dark Materials: Wann und wie geht es weiter mit der Fantasy-Serie?

Die 1. Staffel der Fantasyadaption His Dark Materials bewegt sich hierzulande auf ihr Finale zu. Es ist Zeit, einen Blick in die Zukunft der Serie zu wagen.

Im November startete mit His Dark Materials die von der BBC und HBO produzierte Serienadaption der gleichnamigen Romantrilogie von Philip Pullman. Während britische und US-amerikanische Zuschauer bereits kurz vor Weihnachten das Finale von Staffel 1 sehen konnten, ist es hierzulande am heutigen Montag auf Sky Ticket soweit.

Doch wie geht es mit der Fantasygeschichte weiter? Wir blicken in die Zukunft von His Dark Materials, die schon längst gesichert ist.

Die 2. Staffel von His Dark Materials ist schon auf dem Weg

Schon lange vor dem Start ihrer Debütseason wurde die Fortsetzung von His Dark Materials bekannt. Erstmals berichtete Deadline im September 2018, dass die BBC eine weitere Staffel in Auftrag gab. Diese wird ebenfalls wieder aus acht Episoden bestehen. Die Dreharbeiten zur 2. Staffel begannen bereits vor der Erstausstrahlung der Serie.

Im Gespräch mit Deadline erklärte Jane Tranter, Mitgründerin des an der Produktion beteiligten Studios Bad Wolf, die im Grunde aneinander anschließenden Dreharbeiten beider Staffeln mit dem Alterungsprozess der inzwischen 15-jährigen Hauptdarstellerin Dafne Keen. Zwischen dem Auftakt von Staffel 2 und dem Ende der 1. Season liegen nur Tage. Letztlich ging es also darum, die Kontinuität der Geschichte glaubhaft zu wahren.

His Dark Materials: Staffel 2 erscheint noch in diesem Jahr

Die ersten beiden Staffeln von His Dark Materials basieren im Wesentlichen auf den ersten zwei Büchern von Philip Pullmans Romanreihe. Diese umfasst Der Goldene Kompass, Das Magische Messer und Das Bernstein-Teleskop.

Im Zentrum der Handlung steht die junge Lyra, die sich mit ihrem Daemon Pantalaimon (Kit Connor), eine Art tierischer Gefährte, auf die Suche nach einem verschwundenen Freund macht. Auf ihrer magischen Reise sieht sich mit einem finsteren Plot und der mysteriösen Substanz namens Staub konfrontiert.

Zwar gibt es noch kein genaues Startdatum für die 2. Staffel von His Dark Materials. Die BBC kündigte aber erst zu Beginn dieses Jahres an, dass die Serie gemeinsam mit anderen schon 2020 zurückkehren wird, wie The Guardian berichtet.

Kurz vor dem Auftakt der 1. Staffel Anfang November habe die Fortsetzung noch vier Wochen Dreharbeiten vor sich gehabt. Laut Produzentin Tranter nehme die Postproduktion ein Jahr in Anspruch. Staffel 2 von His Dark Materials könnte somit im November oder Dezember dieses Jahres starten.

Freut ihr euch bereits auf die 2. Staffel von His Dark Materials?