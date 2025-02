Historischer Fund bei Bares für Rares: 5.000 Jahre altes Objekt bringt Horst und Co. zum Staunen

Nicht nur alt, sondern antik! Dieses kuriose Objekt ist der älteste Schatz, der je bei Bares für Rares zu sehen war. Wie alt er wirklich ist und wie viel die Kuriosität wert ist, erfahrt ihr hier.

Bei Bares für Rares kommen seit 12 Jahren Antiquitäten auf den Tisch. Es ist also nichts Besonderes, dass auch mal Objekte dabei sind, die vor hunderten Jahren hergestellt wurden. Ein unglaublicher Schatz bleibt aber bis heute unerreicht: Dieses ungewöhnliche Objekt ist tausende Jahre alt.

Älter als Jesus: So alt ist das älteste Objekt der Bares für Rares-Geschichte

Am 4. April 2017 gab es das älteste Objekt der Show-Geschichte zu sehen – bis heute kam in der Show kein Schatz vor, der annähernd an diese Weltsensation heranreicht. Bevor wir euch mehr erklären, gibt es hier erstmal ein Foto zu sehen. Könnt ihr erkennen, welchem Zweck das seltsame Objekt dient?

Bei dem Schatz handelt es sich um ein altbabylonisches Rollsiegel. Es besteht aus einer Goldfassung und einem zylinderförmigen Bergkristall, in den detaillierte Muster eingekerbt sind. Laut Experte wurden derartige Objekte in Farbe oder Wachs getaucht und zum Versiegeln von Urkunden verwendet.

Als es dann ums Alter des Stücks geht, fällt Horst Lichter die Kinnlade herunter: Das Siegel stammt aus 3.000 v. Chr. – und ist somit unglaubliche 5.000 Jahre alt. Absoluter Rekord bei Bares für Rares. Experte Albert Maier zeigte sich ehrfürchtig, dass er so ein seltenes Stück begutachten und sogar selbst testen durfte.

So viel ist der antike Schatz wert

Albert Maier findet das Stück atemberaubend schön, allerdings sei die antike Kuriosität nicht sonderlich gefragt auf dem Antiquitätenmarkt. Der Experte kommt deshalb auf eine eher enttäuschende Einschätzung: "Zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Mehr nicht." Der Verkäufer will mindestens 2.000 Euro, doch Horst Lichter lässt ihn trotzdem in den Händlerraum.

Die Händler:innen sind begeistert vom Stück, finden es "hochinteressant" und "ausgefallen", aber so richtig viel bieten will niemand. Schon bei 300 Euro kommen die Gebote ins Stocken. Händlerin Susanne Steiger wittert ihre Chance und handelt den Verkäufer gekonnt von seiner viel zu hohen Preisvorstellung auf 1.200 Euro herunter. Diese 5.000 Jahre alte Rarität bleibt bis heute unvergessen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.