Hoch spannende Mystery-Serie bei Amazon: Die Twists werden euch garantiert mitreißen

Yellowjackets ist eine unberechenbare Mystery-Serie. In bisher 2 Staffeln kämpft eine Gruppe Frauen gegen eine lauernde Gefahr in der kanadischen Wildnis – dabei verschwimmen die Grenzen zwischen harter Realität und düsterer Fantasie.

Die Mystery-Serie steckt voller Twists

Yellowjackets wird niemand verschont: Blut spritzt, Knochen splittern und ethische Grundprinzipien erfrieren in der Kälte. Dabei besteht das wahre Grauen nicht aus dem Überlebenskampf in den Wäldern, sondern dem psychologischen Horror, der sich einstellt, als die Protagonist:innen begreifen,

Im Jahr 1996 stürzt eine Gruppe jugendlicher Fußball-Spielerinnen mit einem Flugzeug über der kanadischen Wildnis ab. Schnell geraten die jungen Frauen in einen unerbittlichen Überlebenskampf, der sie körperlich und moralisch an ihre Grenzen bringt. Und nicht nur das: Bald schon beschleicht sie der Verdacht, dass etwas Finsteres in den Wäldern lauert.

Im Jahr 2021 befinden sich vier der Überlebenden in ihrer Heimat New Jersey: Shauna Sadecki, inzwischen Hausfrau und Mutter; Taissa Turner, welche in die Politik gegangen ist; Misty Quigley, die als Krankenpflegerin tätig ist; und Natalie Scatorccio, die gerade einen Drogenentzug hinter sich gebrach hat. Sie alle erhalten Postkarten mit einem mysteriösen Symbol, das sie anscheinend mit ihrer Vergangenheit in den Wäldern verbinden.



Bei dem Versuch, den Urheber der Postkarten ausfindig zu machen, sind Shauna, Taissa, Misty und Natalie gezwungen, ein Team zu bilden. Ohne es zu ahnen, lösen sie eine fatale Kette von Ereignissen aus, die ihrer aller Leben grundlegend verändern wird und das Grauen von damals wieder hervorruft.

Der intensive Genre-Mix von Yellowjackets auf Amazon hat es in sich

Yellowjackets gelingt es spielend, berührendes Coming-of-Age-Drama mit spannenden Survival-, Mystery- und Horror-Elementen aneinander zu koppeln. Das sorgt für jede Menge Spannung – und unvorhersehbare Twists, die einen direkt in die Magengrube treffen.

Als Zuschauer:in wird man sog-artig in die düstere Welt der vier Frauen hineingezogen: Was geschah damals wirklich in den Wäldern? Und was davon ereignete sich nur in den Köpfen der Überlebenden? Falls die Schrecken nicht real waren, wer oder was verfolgt sie dann in der Gegenwart?

Es kommt nicht oft vor, dass man mit Hauptfiguren auf dem Bildschirm zeitgleich lachen, weinen, schreien und sich übergeben möchte. Dass Yellowjackets diese Wirkung entfaltet, ist den bitterbösen, spannenden Einfällen von Ashley Lyle und Bart Nickerson zu verdanken.

Erwähnenswert ist aber auch die fantastische Dynamik zwischen den Hauptdarstellenden Melanie Lynskey (Two and a half men, The Last of us), Christina Ricci (Sleepy Hollow, Wednesday), Tawny Cypress (Heros, House of Cards, The Blacklist: Redemption) und Juliette Lewis(Natural Born Killers, Secrets and Lies) sowie ihren jugendlichen Versionen Sophie Nélisse, Samantha Hanratty, Jasmin Savoy Brown und Sophie Thatcher.

Wo gibt’s Yellowjackets zu streamen?

Die Serie hatte ihre Premiere am 14. November 2021 auf Showtime. Aktuell gibt es zwei Staffeln, die bei Paramount+, im Paramount-Channel bei Amazon Prime und in Kauf- und Leihversionen streamt.

Staffel 3 soll kommendes Jahr anlaufen.