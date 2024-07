Hochwertiges Star Wars-Lichtschwert im Angebot: Absolute Kult-Klinge für Sammler und Cosplayer jetzt 44 Prozent günstiger

Bei Amazon befinden sich gleich zwei authentische Star Wars Lichtschwerter im günstigen Angebot. Die hochwertigen Schwerter verfügen neben Bewegungssensoren auch über Licht- und Soundeffekte.

Es ist die wohl ikonischste Waffe in der weit, weit entfernten Galaxis: Das Lichtschwert. In der Star Wars-Saga ist sie nicht nur ein Kampfinstrument, sondern ein Symbol für Macht, Ehre und die uralte Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Kein Wunder also, dass sie von Jedi und Sith gleichermaßen geschätzt wird.

Bei Amazon finden sich gerade zwei legendäre Star Wars-Lichtschwerter im unfassbar günstigen Angebot. Mit den Klingen aus der hochwertigen The Black Series könnt ihr sowohl auf der dunklen, wie auf der hellen Seite der Macht kämpfen. Schnell sein lohnt sich, denn die befristeten Angebote gelten nur für ein bestimmtes Kontingent.

Star Wars Mandalorianer Dunkelschwert Deal Zu Amazon

Unfassbar günstig: Das mächtige Dunkelschwert aus The Mandalorian

Ein ganz besonderes Schwert im Star Wars-Universum ist das Dunkelschwert aus The Mandalorian, das nicht nur eine außergewöhnliche Farbe besitzt, sondern auch über sehr viel Macht verfügt. Wer es führt, wird zum Herrschenden über Mandalore. Bei Amazon findet ihr die authentische Nachbildung mit 44 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von 150 Euro.

Die besondere Klingenform des Lichtschwerts wurde auch in der Nachbildung des Force FX Elite Lichtschwerts * aus der The Black Series Reihe berücksichtigt. Mit dem integrierten Akku könnt ihr die Waffe ganz einfach aufladen und die vielen Soundeffekte wie die durch einen Bewegungssensor ausgelösten Summ- und Battle-Effekte nutzen.

Amazon Mandalorianer Dunkelschwert

Auch optisch hat das Dunkelschwert einiges zu bieten. Neben Battle- und Schmelz-Effekten gibt es auch einen hochwertigen, aufleuchtenden Griff und die erste weiße LED Klinge bei einem Star Wars Force FX Elite-Lichtschwert.

Sehr beliebt: Darth Vaders rotes Lichtschwert der The Black Series-Reihe

Richtig beliebt ist auch das befristete Angebot von Darth Vaders rotem Lichtschwert *, welches ebenfalls Teil der Force FX Elite Kollektion ist. Hier spart ihr 65 Euro und bekommt die ikonische Star Wars-Waffe schon für 169,99 Euro. Wie alle Schwerter der Black Series Reihe von Hasbro wurde auch hier auf viele Details und eine authentische Nachbildung geachtet.

Der Griff aus Metall liegt gut in der Hand und macht so bei Rollenspiel-Kämpfen richtig Spaß. Auf Knopfdruck gibt es Sound- und Lichteffekte, die die Klinge zum Leben erwecken bzw. wieder ausschalten. Die LEDs leuchten natürlich im bedrohlichen rot der Sith-Lords.

Als kleines Gadget ist auch ein herausnehmbarer Kyberkristall enthalten, der in der Star Wars-Saga die Schwerter mit Energie versorgt. Bei diesem Lichtschwert benötigt ihr drei AA-Batterien, um die vielen Sound- und Lichteffekte nutzen zu können.

Bei beiden Lichtschwertern lassen sich die Klingen abnehmen und auf einem mitgelieferten Ständer zur Schau stellen. So sind die Lichtschwerter sowohl bei Cosplay-Veranstaltungen als auch für Sammler:innen ein echter Hingucker.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.