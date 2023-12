"Hoffe, jemand wurde dafür gefeuert": Kevin allein zu Haus-Fehler nervt Fans seit 33 Jahren, obwohl er so leicht zu übersehen ist

Kevin – Allein zu Haus ist seit 1990 ein Klassiker des Weihnachts-TVs. Eine Szene wurmt viele Fans allerdings schon seit langem. Darin lösen sich Nudeln einfach in Luft auf.

Nur wenige Filme wurden durch ihre regelmäßige Weihnachtsausstrahlung im TV über die Jahre so häufig geschaut wie Kevin - Allein zu Haus. Da ist es auch kein Wunder, dass den Fans in den 33 Jahren seit Kinostart einige Fehler an dem Komödien-Klassiker aufgefallen sind. In einer Szene etwa kommt Kevin (Macaulay Culkin) einfach sein Nudelgericht abhanden.

Kevin allein zu Haus-Fans trauern Käsenudeln seit 33 Jahren hinterher

In der Sequenz hat sich Kevin einen Teller Mac and Cheese (Makkaroni mit Käsesoße) gemacht und beginnt, vor dem Essen zu beten. Er kommt allerdings nicht mehr dazu, sein Essen anzurühren. Fiesling Harry (Joe Pesci) betritt bei seinem Einbruch wenig später den Raum und wird mit einer Ladung Federn traktiert. Der Teller voll leckerer Käsenudeln ist allerdings einer Packung Tiefkühlessen gewichen, wie Fans auf Reddit feststellen.

Die Reaktion ist heiter, aber vernichtend. "Hoffe, jemand wurde für das Malheur gefeuert", schreibt ein Fan. "Der Requisiteur hat nie wieder in Hollywood gearbeitet. Es hat seine Karriere zerstört", äußert sich ein anderer.

Vermutlich wurde niemand wegen eines Fauxpas gefeuert, den viele auf den ersten Blick verpassen würden. Der sogenannte Anschlussfehler, bei dem ein Element des Bildes versehentlich durch ein anderes ersetzt wurde und im Schnitt der Unterschied zutage tritt, ist in unzähligen Filmen anzutreffen. Er macht Kevin – Allein zu Haus keineswegs schlechter. Er beraubt nur den Protagonisten seiner Käsenudeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

