Hoffnungslos: Netflix killt die nächste Sci-Fi-Serie mit Star-Besetzung nach nur 2 Staffeln

Netflix hat mal wieder den Rotstift angesetzt. Diesmal muss eine Science-Fiction-Serie mit Star-Besetzung nach 2 Staffeln dran glauben.

Nach Cowboy Bebop steht die nächste Science-Fiction-Serie des Streaming-Dienstes Netflix auf der Abschuss-Liste. Wie die Stars bekannt gaben, wurde Another Life nach nur 2 Staffeln abgesetzt. Offenbar konnte auch die Star-Besetzung um Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) und Selma Blair (Hellboy) nicht genügend Zuschauende zum Klick auf den Play-Button bewegen.

Worum geht's in der Science-Fiction-Serie Another Life bei Netflix?

Eines Tages landet ein mysteriöses außerirdisches Artefakt auf der Erde. Könnte es das Leben aller Menschen bedrohen? Um dies herauszufinden, leitet Commander Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) die erste interstellare Raummission an, die sich auf den Weg zum Heimatplaneten des Alien-Artefakts begibt, um den Ursprung dessen zu erforschen. Unterdessen versucht Nikos Ehemann Erik (Justin Chatwin) auf der Erde Kontakt mit dem Artefakt herzustellen.

Schaut euch hier den Trailer für die Sci-Fi-Serie Another Life an:

Another Life - S01 Teaser (English) HD

Das war die Ausgangsidee der Serie, die im Sommer 2019 bei Netflix startete. Bei Kritik und Publikum kam die Produktion damals aber nicht besonders gut an. Trotz Genre-Ikone Katee Sackhoff in der Hauptrolle, fiel damals vor allem auf, dass Another Life zahlreiche Klischees besserer Sci-Fi-Filme und -Serien ideenlos kopierte.

Bei Moviepilot hat die Serie darüber hinaus eine miese Durchschnittsbewertung von 4,4 von 10 Punkten. Auch Staffel 2, die im Oktober 2021 bei Netflix startete, konnte die Serie nicht retten.

Bei Twitter bedankte sich Katee Sackhoff beim Publikum und ihren Kolleg:innen:

