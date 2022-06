Horror bei Netflix: Neue Resident Evil-Serie macht einen Fan-Wunsch definitiv nicht wahr

Resident Evil kehrt zurück und das... anders als in den Spielen. Schaut euch den ersten langen Trailer für die Horror-Serie an, in der der T-Virus wieder um sich greift.

Es ist ja nicht so, als wäre Resident Evil lange weg gewesen. Erst Ende letzten Jahres kam der Kino-Reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City raus, den allerdings nicht wahnsinnig viele Menschen sehen wollten. Wenige Monate später legt Netflix mit der Serie Resident Evil nach, für die jetzt der erste längere Trailer veröffentlicht wurde. Fans der Spiele sollten sich auf mindestens eine Enttäuschung gefasst machen.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für die Resident Evil-Serie an:

Resident Evil - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Resident Evil-Serie bei Netflix bringt die ganze Welt in Gefahr

Wer sich auf Zombie-Horror auf engstem Raum gefreut hat, sollte die Erwartungen zurückschrauben. Ausgehend vom Trailer begreift die kommende Netflix-Serie den T-Virus als weltweite Gefahr. Damit wird ein Fan-Traum definitiv nicht wahr: Eine Live-Action-Serie von Resident Evil, bei der der Ausbruch des T-Virus auf ein kleines Areal begrenzt ist – ähnlich wie in den Spielen.

Damit scheint sich die Netflix-Produktion weiter von der Vorlage zu entfernen als zuletzt der Kinofilm, der eine Rückkehr zu den Wurzeln versprochen hatte. Reichlich Zombie-Horror mit kreativ verunstalteten Monstern dürfte aber trotzdem auf uns zu kommen.

Horror bei Netflix: Wann startet Resident Evil in Deutschland?

Resident Evil kommt am 14. Juli 2022 zu Netflix. Die Serie besteht zunächst aus 8 Episoden.

Ella Balinska (3 Engel für Charlie) spielt die Heldin Jade Wesker, die im Jahr 2036 in New Raccoon City in Südafrika lebt. 14 Jahre nach Beginn der Zombie-Apokalypse muss sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und mit ihrer Beziehung Umbrellas Albert Wesker (Lance Reddick). Produziert wird Resident Evil von Andrew Dabb, der zuvor an Supernatural und Grendel mitarbeitete.

