Horror-Fest bei Amazon Prime: Zombie-Blutbad in der Schönheitsklinik - bis ein Penis brennt und abfällt

Bei Amazon Prime könnt ihr den schrägen Horror-Spaß Yummy im Abo streamen. Der kurzweilige Film zündet ein Zombie-Feuerwerk, in dem die Hölle in einer Schönheitsklinik ausbricht.

Im ziemlich abgetrampelten Zombie-Genre sind Überraschungen eher selten geworden. Für Fans der blutrünstigen Untoten in Filmen und Serien gibt es zurzeit trotzdem sehenswerte Titel bei den Streaming-Diensten. Neben dem neuen Zack Snyder-Blockbuster Army of the Dead bei Netflix könnt ihr außerdem einen schrägen Geheimtipp entdecken.

In dem belgischen Horror-Spaß Yummy, den ihr zurzeit bei Amazon Prime im Abo streamen* könnt, verwandelt sich eine Schönheitsklinik durch eine Zombie-Epidemie in ein Blutbad. Für sein Regiedebüt setzt Lars Damoiseaux dabei auf einen kurzweiligen Mix aus blutiger Gewalt und sehr schwarzhumorigen Gags.

3 Gründe, wieso ihr Yummy bei Amazon Prime streamen solltet:

Für Genre-Fans bietet der Film ultrabrutale Splatter-Momente.

Neben dem fiesen Horror werden auch schwarzhumorige, politisch unkorrekte Witze eingebaut.

Yummy garantiert mit knackigen 89 Minuten Laufzeit einen kurzweiligen Abend.

Yummy entfacht bei Amazon Prime ein brutales Zombie-Fest - mit nackter Haut und brennenden Penissen

In der Handlung des Horrorfilms fahren Michael und seine Frau Alison für eine Brustverkleinerung zu einer osteuropäischen Schönheitsklinik. Mit dabei ist auch Alisons Mutter, die von kosmetischen Eingriffen aller Art gar nicht genug kriegen kann. Als Michael nach der Ankunft im Keller der Klinik eine gefesselte Frau entdeckt, entbricht plötzlich das Grauen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Yummy:

Yummy - Trailer (Deutsch) HD

Einen Preis für das originellste Drehbuch wird der Regisseur mit seinem Film bestimmt nicht gewinnen. Macht aber gar nichts, denn Yummy drückt für Genre-Fans genau die richtigen Knöpfe und verdichtet das blutig-derbe Zombie-Chaos zu einem kurzweiligen Splatter-Spaß.

Aufgelockert wird das ziemlich fiese Treiben durch Gags, die an politisch unkorrekte Werke der Marke Troma aus den 80ern wie The Toxic Avenger erinnern. Neben viel nackter Haut steckt Yummy in einer der abgefahrensten Szenen den vergrößerten Penis eines Patienten erst in Brand, bevor der Großteil davon dann auch noch abfällt.

Yummy ist aber nicht nur eine einfache Horrorkomödie voller schräger Vögel. Der Horror entlädt sich vielmehr in einigen ultraharten Splatter-Einlagen, bevor der Film ganz am Ende noch mit einem zynischen Schlag in die Magengrube aufwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

