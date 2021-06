Horror-Feuerwerk bald bei Netflix: Verstörender Trailer kündigt grausames Fest an

Mitte Juli bringt euch Netflix spannenden Horror-Nachschub. Der schaurige Trailer zu A Classic Horror Story sieht aus wie ein Best-of großer Genre-Vorbilder.

Wer schon immer mal einen Horror-Mix aus Filmen wie Wrong Turn, The Texas Chainsaw Massacre, Midsommar und Cabin in the Woods sehen wollte, muss nur noch bis Mitte Juli warten. Dann veröffentlicht Netflix den italienischen Genre-Beitrag mit dem schlichten Titel A Classic Horror Story.

Nachdem wir euch vor ein paar Wochen schon den Teaser vorgestellt haben, gibt es jetzt auch den langen Trailer zu dem kommenden Netflix-Film zu sehen. Der setzt noch stärker auf atmosphärische Horror-Bilder und deutet weiterhin einen großen Twist in der altbekannten Geschichte an.

Gruseliger Trailer zu Netflix' A Classic Horror Story ist ein Fest für Genre-Fans

Die neue Vorschau zu dem Netflix-Film steckt voller Déjà-vu-Momente für Horror-Fans. Durch viele gruselige Szenen und starke Bilder weckt der Trailer zu A Classic Horror Story trotzdem schon jetzt die Vorfreude.



Schaut den Trailer zu A Classic Horror Story mit Untertiteln:

A Classic Horror Story - Trailer (englische UT) HD

Neben der gewohnten Horror-Story rund um eine Gruppe junger Menschen, die mitten im Wald vom Weg abkommen und in einer Hütte eintreffen, verbirgt sich in dem Netflix-Film aber offenbar auch noch ein spannendes Geheimnis.

Kurze Momente deuten zumindest an, dass wir hier nicht das zu sehen bekommen, was uns auf den ersten Blick erwartet. Die Genre-Vorbilder für A Classic Horror Story sind trotzdem klar. In einem Tweet beschrieb Netflix den Film so:

Stellt euch vor, dass der italienische Midsommar auf Blutgericht in Texas trifft.

Amerscheint A Classic Horror Story dann bei Netflix zum Streamen im Abo.

