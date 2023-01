Horror-Highlight mit Marvel-Star: Dieb wird bei Einbruch selbst zum Gefangenen und muss um sein Überleben kämpfen

In den Marvel-Filmen wütete Willem Dafoe als fieser Grüner Kobold. Nun hat er sich in einen Horrorfilm verirrt, in dem er als Kunstdieb ums Überleben kämpfen muss.

Falls ihr auf der Suche nach einem Horrorfilm mit spannender Prämisse seid, haben wir einen perfekten Kandidaten für euch: Inside. Hier beeindruckt nicht nur die Wahl des Hauptdarstellers, sondern auch der Trailer. In rund zwei Minuten wird Willem Dafoe durch ein Luxus-Penthouse gejagt, aus dem es kein Entkommen gibt.

Doch der Reihe nach: Um was genau geht es in Inside? Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Kunstdieb Nemo (Willem Dafoe), der im Lauf seiner kriminellen Karriere schon einige beeindruckende Einbrüche durchgezogen hat. Als er in das Apartment eines renommierten Sammlers einsteigt, läuft jedoch alles schief.

Neuer Horrorthriller: Trailer zu Inside mit Willem Dafoe

Inside - Trailer (Deutsch) HD

Das ausgeklügelte Sicherheitssystem sperrt Nemo ein. Verzweifelt versucht er, einen Weg ins Freie zu finden, doch weder Fenster noch Türen lassen sich öffnen. Es vergehen Minuten, Stunden ... ganze Tage. Je länger Nemo an dem Ort gefangen ist, an dem er eigentlich nicht sein darf, desto mehr droht er, seinen Verstand zu verlieren.

Inside sieht aus wie ein extrem spannendes und unterhaltsames Kammerspiel, das besonders von seiner Kulisse zehrt. Bereits im Trailer entpuppt sich das Penthouse als aufregendes Labyrinth. Ob Dafoe jemals aus diesem entkommen wird, erfahren wir am 16. März 2023, wenn Inside in die deutschen Kinos kommt.

