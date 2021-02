Horror-Joker im neuen Justice League: Zack Snyder verfolgt mit Jared Leto einen großartigen Plan

Zum Snyder-Cut von Justice League sind zwei konkrete Fotos des Jokers aufgetaucht. Durch den furchteinflößenden Look und neue Infos zeichnet sich ein toller Plan von Zack Snyder ab.

Letzte Woche hat Zack Snyder ein erstes Bild von Jared Leto als Joker aus seinem neuen Justice League geteilt, das für Verwirrung sorgte. Auf dem unscharfen Foto war wenig zu erkennen, doch die verschwommene Gestalt erinnerte mehr an Joaquin Phoenix' Joker als an den Suicide Squad-Schurken.

Jetzt sind zwei neue Bilder des Jokers aus dem Snyder-Cut aufgetaucht und die kommen einem Paukenschlag gleich. Der Regisseur hat Leto einen komplett neuen Look verpasst. Zusammen mit konkreten Infos zur Joker-Szene im neuen Justice League zeichnet sich schon jetzt ab, dass Snyder den verhunzten Suicide Squad-Bösewicht mit wenigen Szenen ausbügeln will.

Der neue Joker im Snyder-Cut sieht aus wie ein Horrorfilm-Psychopath

Von Vanity Fair stammen die neuen Bilder, die Jared Leto als verwandelten Joker in finsterem Schwarz-Weiß enthüllen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Ähnlichkeit zu Joaquin Phoenix' Version des DC-Schurken ist jetzt nicht mehr verwunderlich: Zack Snyder hat Leto einer optischen Verwandlung unterzogen. Verschwunden sind die Gesichtstattoos und die kürzeren, zurückgegelten Haare. Allgemein ist der schrille Psycho-Zuhälter-/Rockstar-Junkie-Look des Suicide Squad-Jokers wie weggewischt.

Schaut hier einen Clip aus dem neuen Justice League!

Justice League - Snyder Cut - Black Superman-Clip

Mich erinnert dieser Joker aus dem Snyder-Cut eher an eine verstörende Gestalt aus einem Horrorfilm, die plötzlich aus einer dunklen Ecke hervorgeschossen kommt. Mit dem finsteren Blick und der schmutzigen Gefängniskleidung wirkt das Bild direkt wie aus einem Albtraum.

Achtung! Wer sich vom Auftritt des Jokers im neuen Justice League komplett überraschen lassen will, ist ab hier vor Spoilern gewarnt!

Neue Infos zum Joker im Snyder-Cut versprechen aufregendes Treffen

Im Vanity Fair-Artikel werden auch konkrete Infos zur Joker-Szene enthüllt, die Zack Snyder für seine persönliche Justice League-Fassung nachgedreht hat. Der DC-Schurke wird Teil der bekannten Knightmare-Sequenz aus Batman v Superman sein. Darin befindet sich der Dunkle Ritter in einer apokalyptischen Zukunftsvision, in der die Erde von Darkseid erobert und zerstört wurde.

In einer Weiterführung dieser Sequenz wird Batman im Snyder-Cut dem Joker begegnen. Wenn Ben Afflecks DC-Held auf den Schurken trifft, dürfen wir uns auf eine großartige Konfrontation freuen. Dazu sagt Snyder:

Das Coole an der Szene ist, dass Joker direkt mit Batman über Batman spricht. Es ist Joker, der Batman analysiert, wer er ist und was er ist. Das ist das, was ich auch als Fan des DC-Universums empfunden habe. Das heißt, der Jared Leto-Joker und der Ben Affleck-Batman, sie kamen nie wirklich zusammen. Ich fand es uncool, dass wir diese Versionen von Batman und Joker erschaffen, ohne zu sehen, wie sie sich treffen.

Schaut hier noch unsere Analyse der kommenden DC-Projekte!

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

Allein durch diese Beschreibung entstehen für mich schon Bilder im Kopf, die den Snyder-Cut kurz in dieverwandeln.

Gegenüber Vanity Fair sagt Snyder noch, dass er mit diesem Aufeinandertreffen ergründen will, wie der Joker Batman so verletzt hat, wie es bis auf den Tod von Bruce Waynes Eltern sonst niemandem gelungen ist. Dadurch wird auch Robins Tod angesprochen, der in Batman v Superman schon kurz angedeutet wurde.

Zack Snyder will den Suicide Squad-Joker wohl rehabilitieren

Der neue Look des Leto-Jokers und die eindringliche Beschreibung der Szene zwischen ihm und Batman wirken auf mich schon jetzt, als würde Zack Snyder zumindest einen großen Aspekt des Suicide Squad-Debakels ausbügeln. Die Darstellung von Letos Joker wurde mindestens kontrovers aufgenommen und hat viele DC-Fans stark enttäuscht oder verärgert.

Mehr dazu lesen: Neue Justice League-Version erzählt mehr über Robins Tod im DCEU

So wie es scheint, rückt der Regisseur den Suicide Squad-Schurken mit nur wenigen Szenen in ein ganz neues Licht und verleiht Letos Joker eine komplett andere Ausstrahlung. Ich kann es kaum erwarten, dass Batfleck und Letos Horrorfilm-Psychopath aufeinanderprallen.

In den USA erscheint der Snyder-Cut von Justice League am 18. März 2021 als Stream bei HBO Max. Zur deutschen Veröffentlichung gibt es noch keine Infos.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.