Neue Justice League-Version erzählt mehr über Robins Tod im DCEU

Zack Snyder hat ein weiteres Detail zu seiner neuen Version von Justice League preisgegeben. Dieses Mal geht es um den Tod von Batmans Superhelden-Partner Robin.

Nächstes Jahr dürfen wir uns auf eine neue Version von Justice League freuen. Wie vor ein paar Wochen verkündet wurde, arbeitet Regisseur Zack Snyder nun an einem neuen Cut für den Film, den er aufgrund eines tragischen Familienvorfalls während der Produktion verlassen hatte. 2021 soll aber Zack Snyder's Justice League auf HBO Max seine Premiere feiern.

Auf der Socia-Media-Plattform Vero teilt Zack Snyder fleißig neue Details zu seiner persönlichen Vision von Justice League. Via CinemaBlend erreicht uns die neuste Info, die er gegenüber seinen Fans preisgegeben hat. Dieses Mal geht es um Robin, der im DC Extended Universe bisher so gut wie keine Rolle gespielt hat - und das aus gutem Grund.

Snyder-Cut wird Robins Schicksal im DCEU adressieren

In Batman v Superman: Dawn of Justice erfahren wir nämlich, dass Robin vom Joker getötet wurde. Ein Denkmal in den Hallen von Bruce Wayne erinnert an den Verlust. Näher auf die Hintergrundgeschichte geht der Film allerdings nicht ein. Zack Snyder enthüllte später, dass es sich beim diesem DCEU-Robin um Dick Grayson und nicht wie in den Comics um Jason Todd handelt.

Schaut die Ankündigung des Snyder-Cuts von Justice League:

Zack Snyder's Justice League - Announcement Teaser (English) HD

Auf Vero verspricht Zack Snyder nun, dass es einen "Hinweis" zum Schicksal von Robin geben wird. Mehr will der Filmemacher vorerst aber nicht verraten. Gerade für die Charakterentwicklung von Batman aka Bruce Wanye dürften sich hier einige spannende Möglichkeit offenbaren, die in der Kinofassung von Justice League unberührt blieben.

Immerhin erzählt der Film die Geschichte der Zusammenkunft eines Teams - und Batman tritt als jener auf, der die verschiedenen Superhelden zusammentrommelt. Doch wie fühlt er sich dabei, mit dem Wissen, dass er schon einmal einen seiner wenigen Verbündeten im Kampf gegen einen fiesen Schurken verloren hat? Wir sind gespannt, mit welchen neuen Impulsen Zack Snyder für die Geschichte aufwartet.

Der Snyder-Cut von Justice League feiert 2021 seine Premiere auf HBO. Wann und wie die neue Version nach Deutschland kommt, ist bisher noch unklar.

