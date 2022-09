Horror-Meister kehrt mit Überraschungs-Trailer zurück: Guardians of the Galaxy-Star und Ron Weasley terrorisieren eine Familie

M. Night Shyamalan meldet sich mit einem unerwarteten Home Invasion-Trailer zurück, in dem Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista und Harry Potter-Veteran Rupert Grint eine Familie in einer Waldhütte gefangen halten.

Nach Old meldet sich Horror- und Grusel-Regisseur M. Night Shyamalan mit dem ersten Trailer zu seinem nächsten Film. Der Home Invasion-Horrorfilm Knock at the Cabin überrascht mit großem Star-Aufgebot.

Guardians of the Galaxys Dave Bautista und Harry Potters Rupert Grint treten hier gegen die Familie von Mindhunter-Star Jonathan Groff an.

Seht den Trailer mit Guardians of the Galaxy- und Harry Potter-Überraschung

Knock at the Cabin - Trailer (English) HD

In Knock at the Cabin eskaliert eine Vision vom Weltuntergang

Knock at the Cabin ist ein klassisches Shyamalan-Szenario. Klein gehalten, aber mit großem Ausmaß. In diesem Fall dringen drei Fremde in die Waldhütte einer Familie ein und nehmen sie gefangen. Dave Bautista erklärt im Trailer, dass die Eindringlinge alle eine Vision vom Weltuntergang hatten. Sie müssten die Familie aufhalten, die Apokalypse einzuleiten.

Erstmal sieht der Film wie ein althergebrachter Home Invasion-Horrorstreifen aus. Doch alle die Shymalan kennen, wissen, dass da vermutlich noch ein bisschen mehr dahintersteckt.

© Universal Nikki Amuka-Bird, Dave Bautista und Rupert Grint terrorisieren eine Familie

Knock at the Cabin kommt im Frühjahr 2023 in unsere Kinos.

