Horror-Meister zu schlecht fürs Kino? Polarisierender Film landet direkt bei Netflix

Die Reaktionen auf den Trailer zu Rob Zombies The Munsters-Reboot sind ziemlich vernichtend ausgefallen. Jetzt landet die Horrorkomödie direkt bei Netflix.

Nach verstörenden Horrorfilmen wie Haus der 1000 Leichen und The Lords of Salem schlägt Rob Zombie für sein neues Werk deutlich witzigere Töne an. Als nächstes bringt uns der Regisseur seine Neuauflage der Munsters. Die Reaktionen auf den ersten, vor einigen Tagen veröffentlichten Trailer fielen jedoch sehr negativ aus.

Jetzt steht fest, dass Rob Zombies The Munsters gar keinen Kinostart hat, sondern direkt zum Streamen veröffentlicht wird. Vielleicht die Reaktion auf die vielen schlechten Meinungen zum Trailer?

Rob Zombies The Munsters-Version kommt im September zu Netflix

Wie Rob Zombie laut Dread Central auf Instagram gepostet hat, kommt sein The Munsters genauso wie die neue Addams Family-Serie von Tim Burton im September direkt zu Netflix:

Ein genauer Termin für den Streamingstart von Rob Zombies neuem Film ist noch nicht bekannt. Die Ankündigung wirkt aber sicher nicht zufällig wie ein Echo auf die Reaktionen zum ersten The Munster-Trailer.

Womöglich ist die Horrorkomödie des Regisseurs einfach zu schlecht fürs Kino und wurde deshalb zu Netflix abgeschoben. In Wirklichkeit dürfte der Streamingstart aber eher länger im Voraus geplant gewesen sein. Ob der Film so wird wie der Trailer, erfahren wir also im September bei Netflix.

