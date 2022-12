Horror-Meisterwerk uncut im limitierten Mediabook – mit abstoßendem Toneffekt, den ihr nie mehr vergessen werdet

Im Februar erscheint Takashi Miikes intensiver Horror-Kracher Audition im neuen Blu-ray-Mediabook. Ihr könnt ein limitiertes Exemplar der Edition jetzt schon vorbestellen.

Oft wird darüber geschrieben, dass Filme manchmal wie Alpträume sind. Auf Audition von Takashi Miike trifft diese Beschreibung aber wirklich zu. Das Meisterwerk des Japaners verläuft lange Zeit sehr unscheinbar, bis die Handlung in einen fast unerträglichen Folter-Exzess kippt.

Capelight Pictures veröffentlicht den FSK 18-Film am 10. Februar 2023 in einem neuen limitierten Mediabook, das euch Audition uncut auf DVD und Blu-ray mit Bonusmaterial und einem 24-seitigen Booklet bringt. Wer den Film noch nie gesehen hat oder ein schickes Sammlerstück fürs Heimkino-Regal will, sollte zuschlagen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Audition:

Audition - Trailer (Deutsch)

Audition mixt ein unscheinbares Liebesdrama mit grauenvollem Horror

In der Handlung des Films begibt sich der Witwer Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi) sieben Jahre nach dem Tod seiner Frau auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Beim inszenierten Vorsprechen eines befreundeten Filmproduzenten trifft er auf Asami (Eihi Shiina), die seine Zuneigung erwidert und ein Verhältnis mit ihm beginnt. Erst langsam werden Abgründe sichtbar, bis es für Aoyama schon zu spät ist und das Grauen seinen Lauf nimmt.



Takashi Miike nimmt sich zunächst viel Zeit, um die Figuren einzuführen und zu charakterisieren. Mit oftmals distanzierten Kamerapositionen und zurückhaltender Musikuntermalung entfaltet der Regisseur zuerst eine sensible Liebesgeschichte.

Mit einem faszinierend surrealen Traum-Wirklichkeit-Wechselspiel schlägt der Schlussakt dafür umso extremer ein. Zwischen schockierenden Folterexzessen, rätselhaften Halluzinationen und gnadenlosem Terror-Kino wird Audition zum heftigen Horror-Schocker. Und das Geräusch einer Klaviersaite, die durch Fleisch und Knochen schneidet, werdet ihr danach nie wieder vergessen können.

Amazon/Capelight Audition im neuen Mediabook

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.