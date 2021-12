Horror-Meisterwerk wird bei Netflix fortgesetzt: Brutaler Überlebenskampf im Trailer zum neuen Texas Chainsaw Massacre

Bei Netflix kommt bald ein Sequel zum Horror-Klassiker Blutgericht in Texas aka Texas Chainsaw Massacre. Schaut den düsteren Trailer zur Fortsetzung, die alle Filme nach dem Original ignoriert.

Tobe Hoopers Blutgericht in Texas aka The Texas Chain Saw Massacre von 1974 ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Durch die rohe, authentische Atmosphäre ist der Streifen die Blaupause für perfekten Terror in Filmform, den keiner der insgesamt sieben weiteren Texas Chainsaw Massacre-Filme nochmal so erreichen konnte.

Mit The Texas Chainsaw Massacre veröffentlicht Netflix im kommenden Februar einen weiteren Film aus dem Horror-Universum, der ähnlich wie Halloween von 2018 alle Teile nach Hoopers Original ignoriert und als Sequel direkt an den Meilenstein anknüpft. Den ersten Trailer dazu könnt ihr euch jetzt anschauen.

Netflix-Trailer zum neuen Texas Chainsaw Massacre teast düsteren Horror

Der neue Film des Horror-Franchise spielt viele Jahre nach der Handlung des Tobe Hooper-Erstlings. Wieder verschlägt es eine Gruppe junger Menschen ins texanische Hinterland, wo die ratternde Kettensäge von Leatherface (Mark Burnham) schon auf sie wartet.

Schaut hier den ersten Trailer zu Netflix' The Texas Chainsaw Massacre:

Texas Chainsaw Massacre - Teaser Trailer (English) HD

Neben der Horror-Ikone wird es auch ein Wiedersehen mit Sally Hardesty aus Teil 1 geben. Sie hat den brutalen Terror des Originals als einzige Figur überlebt und wird Leatherface in einem neuen Showdown nochmal entgegentreten. Da die damalige Sally-Darstellerin Marilyn Burns 2014 verstorben ist, wurde die Figur mit Olwen Fouéré neu besetzt.



Auch dadurch erinnert der neue Texas Chainsaw Massacre-Film stark an die Halloween-Fortsetzung von 2018, in der sich Jamie Lee Curtis als Laurie Strode nochmal dem größten Grauen ihrer Vergangenheit stellen musste. The Texas Chainsaw Massacre kommt am 18. Februar 2022 ins Streaming-Abo von Netflix.

