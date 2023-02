Horror-Monster in The Last of Us, Game of Thrones und Stranger Things: Dieser Mann ist für alle eure Alpträume verantwortlich

Ein Monster-Auftritt hat in The Last of Us Folge 5 Horror-Fans verstört. Dahinter steckt ein Make-Up-Genie, das auch hinter Kreaturen in Game of Thrones, Stranger Things und Resident Evil steckt.

Die fünfte The Last of Us-Folge hat Horror-Fans mit dem bisher verstörendsten Monster der Serie überrascht, das selbst die grauenhaften Clicker in den Schatten stellt. Die Kreatur geht auf das Konto von Make-Up-Designer Barrie Gower, der seit 25 Jahren die schlimmsten Alpträume in Game of Thrones, Stranger Things oder Resident Evil entwirft. Vorsicht, Spoiler zu The Last of Us Episode 5!

The Last of Us, Game of Thrones, Stranger Things: Barrie Gower ist der Monster-König

Mit dem sogenannten Bloater aus The Last of Us Folge 5 hat Gower eines der furchterregendsten Filmmonster der letzten Jahre entworfen. Der Prosthetics Designer (dt. Prothesen-Entwickler, eine Art Spezialbereich der Maske) enthüllte auf Instagram die Arbeit an der Kreatur, deren völlig von Pilzen überwucherter Körper eine unglaubliche Detailverliebtheit beweist.

Hier ist Gower bei seiner Arbeit an Stranger Things-Fiesling Vecna zu sehen:

Der Bloater und Vecna (Jamie Campbell Bower) sind aber nur zwei Höhepunkte in einer langen Reihe von alptraumhaften Fabelwesen, die Gower auf die Leinwand oder ins Heimkino gebracht hat. Allein für seine Arbeit an Game of Thrones hat der Maskenbildner drei Emmys gewonnen. Zu seinen Werken gehören diverse bekannte Monster und viele besonders aufwendig mit Gesichtsprothesen ausgestattete Figuren. Hier ist eine Liste seiner besten Einsätze:

Schaut euch hier Bilder zu Barrie Gowers Figuren an:

Netflix HBO 24 Bilder Universal Constantin HBO

Gerade im Horror-Genre profitiert die Stimmung der Filme immens vom Kreaturen-Design. Gower tritt als Maskenbildner selten ins Licht der Öffentlichkeit. Dennoch sind er und sein Team direkt für die stimmige Atmosphäre in vielen Szenen von The Last of Us, Stranger Things, Game of Thrones und unzähligen anderen Serien und Filmen verantwortlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

