Scream VI-Stars im Interview: Jenna Ortega hatte Spaß dabei, einer Horror-Ikone ins Gesicht zu schlagen

In Scream 6 spielen Melissa Barrera, Jenna Ortega und Courteney Cox zwei Generationen von Ghostface-Überlebenden. Im Interview verraten sie, ob sie selbst einen Horrorfilm überleben würden.

Im vergangenen Jahr wurde das Scream-Franchise mit einem fünften Film erfolgreich wiederbelebt. Dieser versammelte einen neuen Cast und Legacy-Charaktere der Vergangenheit, während ein neuer Ghostface-Killer sein scharfes Messer wätzte. Mit Scream VI ist nur die nächste Fortsetzung im Kino zu sehen, die New York City als neuen Hort des Horrors etabliert.

In Scream VI sind Jenna Ortega (seit dem Netflix-Hit Wednesday populärer denn je) und Melissa Barrera (In the Heights) zum zweiten Mal als Carpenter-Schwestern zu sehen. Für Franchise-Urgestein Courteney Cox ist dies bereits der sechste Film. Und dieser wartet mit überraschend Härte und intensiver Horror-Action im Big Apple auf. Dabei dürfen die Opfer auch ordentlich austeilen, wie die drei Ghostface-Überlebenden im Interview mit Moviepilot verraten.

Die Scream 6-Stars Jenna Ortega, Melissa Barrera und Courteney Cox sprechen im Interview über den herausfordernden Dreh

Scream VI gruselt seit dem 9. März 2023 in den deutschen Kinos. Anlässlich des Kinostarts haben wir die drei Stars Jenna Ortega, Melissa Barrera und Courteney Cox zum (virtuellen) Interview getroffen und mit ihnen über die herausfordernde Action-Szenen, einen ikonischen Faustschlag und die Horror-Regeln, die sie zuerst brechen würden, gesprochen.

Achtung, das Interview enthält leichte Spoiler zu Scream VI:

Moviepilot Screenshot aus dem Interview mit Melissa Barrera, Jenna Ortega und Courteney Cox

Moviepilot: Nach über 26 Jahren bekommt Gale endlich ihren ersten richtigen Ghostface-Anruf mitsamt einer intensiven Verfolgungsjagd. War das für dich eine Herausforderung?



Courteney Cox: Es war eine körperliche Herausforderung – immerhin sind schon 26 Jahre vergangen. Aber es war toll und hat so viel Spaß gemacht. Ich war so froh, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Ghostface zu sprechen.

Jenna, du durftest in diesem Film den berüchtigten Gale-Weathers-Schlag ausführen und Courteney Cox ins Gesicht schlagen. Das muss ziemlich einschüchternd gewesen sein.

Jenna Ortega: Nein, es war aufregend. Ich war so bereit dafür. Das war wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstellen im Drehbuch. Was für eine Ehre. Und es war auch ein toller Drehtag. Es hat Spaß gemacht, die Szene zu drehen.

Melissa, deine Figur ist in einige brutale Action-Szenen involviert. Was war für dich dabei die größte Herausforderung? Wovor hattest du Angst?

Melissa Barrera: Der Dreh zur letzten Sequenz hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Wir waren wirklich sehr lange in diesem Kino. In einer Szene muss ich jemanden abstechen. Dabei habe ich richtig Schulterschmerzen bekommen. Und ich hatte große Angst, dass ich die Person, auf die ich einsteche, verletzen würde. Ich glaube, ich habe eine Menge blauer Flecken auf ihrem Körper hinterlassen

Jenna: Aber es hat dir gefallen?

Melissa: Das hat es.

Paramount Die Stars von Scream VI

Und welche Szene war eure Lieblingsszene beim Dreh von Scream VI?



Courteney: Neben meiner Ghostface-Szene mochte ich die Szene sehr, in der wir uns alle das erste Mal in New York sehen. Das war auch mein erster Drehtag. Das hat Spaß gemacht.

Jenna: Eine tolle Szene. Die mochte ich auch. Wir hatten auch eine Szene mit den "furchtlosen Vier" in der Küche. Das war eines der wenigen Male, wo alles ganz normal war und wir einfach sagen konnten, was wir wollten, und Witze machten. Das war ein wirklich lustiger Tag.

Melissa: Ja, das hat Spaß gemacht.

Das Scream-Franchise zeigt mit dem Finger auf all die unterschiedlichen Regeln, wie man einen Horrorfilm überleben kann. Welche Regel würdet ihr im echten Leben vermutlich als Erstes brechen?

Melissa: Ich würde die Regel brechen, nicht in den Keller zu gehen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich gebe vor, sehr mutig zu sein. Ich würde also die Treppe hinuntergehen oder in den verbotenen Raum gehen oder durch die Tür schauen, durch die man nicht gehen darf. Ich bin diese Person. Und ich würde sofort sterben.

Jenna: Ich habe das Gefühl, dass ich oft viel Unsinn rede. Mein Mundwerk und meine Redeweise würden mich in Schwierigkeiten bringen, denn ich werde wirklich schnell nervig. Daher wäre ich wahrscheinlich die Erste, die deswegen aus dem Verkehr gezogen wird.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet.

