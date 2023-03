Scream 7 soll schneller kommen als gedacht, denn Horror-Regisseure wollen "Scream-Filme bis zum Ende unseres Lebens"

Kommt Scream 7? Das Regie-Duo hinter Teil 6 kann jedenfalls nicht genug von den Horror-Filmen des Ghostface-Killers bekommen und weitere verheißungsvolle Hinweise sprechen dafür.

Am Donnerstag, dem 9. März 2023 startet die Horror-Fortsetzung Scream VI in den deutschen Kinos und verlegt die Ghostface-Morde von Woodsboro erstmals nach New York. Während erst danach klar sein wird, wer das FSK-18-Blutbad des 6. Teils überlebt, gibt es jetzt Gerüchte, dass ein 7. Scream-Teil insgeheim schon freigegeben wurde.

Kein Horror-Ende in Sicht: Wird Scream 7 längst vorbereitet?

Nachdem zwischen Scream 4 und der Franchise-Wiederbelebung durch Scream 5 insgesamt elf Jahre Abstand gelegen hatten, brauchte Scream 6 gerade einmal ein Jahr, um an den Vorgänger anzuknüpfen. Entsprechend hoffnungsvoll sind die Fans, auch auf den 7. Teil der Reihe nicht allzu lange warten zu müssen.

Screengeek will nun erfahren haben, dass die Horror-Fortsetzung längst grünes Licht von Paramount bekommen hat. Angeblich soll der Dreh des Sequels schon für dieses Jahr vorbereitet werden. Was bedeutet, dass Scream 7 bereits 2024 in die Kinos kommen könnte.

Universal Scream IV mit Melissa Barrera und Jenna Ortega

Auch wenn Screengeek seine Quelle für dieses Sequel-Wissen geheim hält, spricht viele dafür: Scream 5 war enorm erfolgreich und beliebt. Bei einem Budget von 24 Millionen Dollar spielte er 140 Millionen weltweit ein. Ersten Stimmen zu Teil 6 verbreiteten vor dem Kinostart ebenfalls euphorische Reaktionen. Die Vorzeichen für eine weitere Fortsetzung innerhalb kürzester Zeit stehen also günstig. Außerdem bekundete das Regie-Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, das Scream 5 und 6 inszenierte, seine andauernde Liebe für die Horror-Reihe:

Wir hoffen [auf ein Sequel]. Wir wollen bis zum Ende unseres Lebens Scream-Filme sehen, ob wir nun daran beteiligt sind, oder nicht. [...] Wir sind so froh, dass das Franchise zurück ist.

Im 6. Teil um den Killer mit der Ghostface-Maske * versuchen die Schwestern Tara (Jenna Ortega) und Sam (Melissa Barrera) in New York neu Fuß zu fassen. Doch der kostümierte Mörder hat in Scream VI andere Pläne und verändert die Regeln seines blutigen Spiels. Was den Horror in ein neues Licht taucht.

