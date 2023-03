Zum ersten Mal in 26 Jahren: Scream VI hat eine Abspannszene und macht sich damit über das MCU lustig

Das gab es noch nie im Scream-Franchise: Der 6. Teil der Horror-Reihe hat eine Post-Credit-Szene. Aber lohnt es sich, dafür bis zum Ende des Abspanns sitzen zu bleiben?

Mit Scream VI wechselt die kultige Meta-Slasher-Reihe den Schauplatz nach New York City für ein besonders brutales Franchise-Kapitel. Das macht einiges anders, als alle bisherigen Scream-Filme der letzten 26 Jahre. Die größte überraschende Neuerung dabei: Erstmals gibt es nach dem Abspann eine Post-Credit-Szene zu bestaunen.

Wer am Ende der 2-stündigen Ghostface-Hetzjagd durch Manhattan den Drang verspürt, aus dem Kinosaal zu stürmen, sollte also im Hinterkopf behalten, dass nach dem Abspann noch ein kleiner Bonus folgt.

Lohnt es sich, für die Abspannszene sitzen zu bleiben? Nein, die Szene ist eher unbedeutend und nur ein netter Meta-Gag in der Scream-Tradition.

Alle Neugierigen und jene, die die Post-Credit-Szene vielleicht verpasst haben, finden nachfolgend eine Erklärung, was hinter der unerwarteten Scream VI-Szene steckt.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zu Scream VI:

Die Post-Credit-Szene von Scream VI unterläuft eure Franchise-Erwartungen

Paramount Die "Core Four" sind in Scream VI zurück

Die Scream-Reihe ist bekannt dafür, mit jedem neuen Teil bissige Meta-Kommentare auf die Filmindustrie abzuliefern. Nach Sequels, Trilogie, Reboot und Requels knöpft sich Scream VI nun Franchises vor – inklusive dem Markenzeichen der Abspannszenen.

Post-Credit-Szenen sind in den letzten Jahren zu einem echten Popkultur-Phänomen geworden. Vor allem im Marvel Cinematic Universe dienen sie dazu, kommende Filme vorzubereiten und neue Figuren für zukünftige Projekte vorzustellen. Und über diese Erwartung mokiert sich Scream VI mit seiner eigenen Abspannszene.

Sobald die Credits über die Leinwand gezogen sind, taucht Hauptfigur Mindy (Jasmin Savoy Brown) noch einmal auf, die zuvor im Film bereits einen langen Monolog über die Mechanismen eines Franchises hielt. Nun verabschiedet sie das Kinopublikum mit den Worten: "Filme brauchen nicht immer eine Abspannszene".

Im Grunde handelt es sich bei der Post-Credit-Szene nur um einen Scream-typischen Meta-Gag und nicht mehr. Dieser Bonus knüpft weder direkt an das Ende des Films an, noch wird damit ein potenzieller Scream 7 vorbereitet. Ihr verpasst also nichts Essenzielles, wenn ihr den Kinosaal schon vorher verlasst.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.