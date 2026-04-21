Netflix verfilmt eines der weltweit größten Sci-Fi-Universen mit Harry Potter-Ikone neu: Es gibt schon über 50 Filme und Serien

Netflix will ein gigantisches Sci-Fi-Franchise verfilmen und holt dafür jede Menge Stars an Bord. Harry Potter-Ikone Jason Isaacs ist eine von ihnen.

Kampfroboter so groß wie Hochhäuser, ein endloser Krieg und unsterbliche Liebe: Daraus besteht für viele Fans der Reiz des gigantischen Sci-Fi-Franchise Gundam. Das japanische Medienuniversum, das bereits seit 47 Jahren besteht, bekommt bald von Netflix eine Realfilmadaption gleichen Namens. Jetzt wurde eine Reihe von Cast-Neuzugängen veröffentlicht, unter anderem Harry Potter-Star Jason Isaacs.

Netflix vervollständigt Gundam-Cast: Diese Stars sind in der Sci-Fi-Adaption zu sehen

Wie Deadline berichtet, gibt es sechs Cast-Neuzugänge bei Gundam:

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Hauptrollen der Verfilmung von Noah Centineo (The Recruit) und Sydney Sweeney (The Housemaid) übernommen werden. Laut damaligem Bericht dreht sich um die Handlung um eine Liebesgeschichte im Romeo und Julia-Stil, in der ein Paar den tiefen Graben zwischen ihren jeweiligen kriegerischen Fraktionen zu überwinden sucht.

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Das Gundam-Franchise begann 1979 mit der Veröffentlichung der Animeserie Mobile Suit Gundam und ist seitdem zu einem Medienuniversum bombastischen Ausmaßes angewachsen, zu dem über 50 Serien und Filme gehören.

Wann kommt der Gundam-Film mit Harry Potter-Star Jason Isaacs zu Netflix?

Wann genau der Gundam-Film bei Netflix erscheint, ist noch nicht klar. Wir rechnen ausgehend vom Stand der Entwicklung mit einer Veröffentlichung ab 2027. Regie wird Jim Mickle (Sweet Tooth) führen.

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