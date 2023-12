Hugh Grant wird in neuem Abenteuerfilm zum bizarren Fantasy-Wesen und verabscheute die Arbeit: "Hätte das ganze Ding nicht mehr hassen können"

Im neuen Fantasy-Film über die Vorgeschichte des exzentrischen Schokoladen-Fabrik Besitzers Willy Wonka wird Hugh Grant zum schrägen Oompa Loompa. Die Arbeit dafür hasste der Schauspieler.

Diese Woche startet mit Wonka ein Fantasy-Abenteuer im Kino, das sich um einen jüngeren Willy Wonka dreht. Der eigenwillige Süßigkeitenimperium-Inhaber ist in bisher zwei Film-Versionen nach dem Charlie und die Schokoladenfabrik-Kinderbuch von Roald Dahl zu sehen gewesen. Hier wurde er von Gene Wilder und Johnny Depp gespielt.

Im neuen Prequel von Paddington-Regisseur Paul King spielt Dune-Star Timothée Chalamet den jüngeren Wonka. Mit dabei ist auch Schauspiel-Legende Hugh Grant als extrem schräger Oompa Loompa. Jetzt hat der Darsteller über seinen Hass für die Arbeit zur Rolle gesprochen.

Hugh Grant verabscheute spezielle Arbeit für Fantasy-Abenteuer Wonka

Laut Metro hat der Schauspieler bei der Pressekonferenz zu Wonka gesagt, dass er die Motion-Capture-Arbeit für seinen Oompa Loompa hasste. Grant musste die ganze Zeit eine spezielle Vorrichtung mit mehreren Kameras und technischen Geräten um seinen Kopf tragen, die sein Gesicht einfingen und auf einen CGI-Körper übertrugen:

Es war wie eine Dornenkrone, sehr unbequem. Ich habe großes Theater darum gemacht, ich hätte das ganze Ding nicht mehr hassen können. [...] Und was ich mit meinem Körper gemacht habe, war schrecklich, und es wurde alles durch eine Animation ersetzt. [...]

Als er danach gefragt wurde, ob er den fertigen Fantasy-Film gesehen hätte und es das alles wert gewesen sei, sagte er nur: "nicht wirklich".

Humorvoll fügte er noch hinzu, dass er Filmdrehs generell ein bisschen hassen würde, aber mehrere Kinder hätte und Geld bräuchte. Seinen britischen Humor hat Grant während der Wonka-Pressekonferenz jedenfalls nicht verloren.

Wann läuft das Fantasy-Abenteuer Wonka im Kino?

Die Charlie und die Schokoladenfabrik-Vorgeschichte startet am 7. Dezember 2023 in den deutschen Kinos. Zu Nikolaus gibt es schon erste Previews am 6. Dezember.

